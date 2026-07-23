5 coisas que vão marcar o dia

Esta quinta-feira fica marcada pela apresentação de resultados da Navigator, Nos e Altri para o primeiro semestre de 2026. Estas três empresas dão início a época de resultados do PSI. As decisões do Banco Central Europeu, o endividamento da economia portuguesa, o Conselho de Ministros dedicado à justiça e a confiança dos consumidores são outros dos destaques do dia.

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Navigator, Nos e Altri estreiam divulgação de resultados do semestre do PSI

Com os especialistas a anteciparem que o impacto do conflito do Médio Oriente resultará em menos espaço para surpresas positivas, a The Navigator Company, a Nos e a Altri estreiam a earnings season do primeiro semestre do ano no PSI. Recorde-se que as tempestades e custos da energia afundaram o lucro da Navigator para 17,2 milhões durante o primeiro trimestre. As tempestades atiraram a Altri para prejuízos de 7,3 milhões de euros, já o lucro da Nos foi impulsionado para 62 milhões devido ao cinema e à tecnologia. Na bolsa madrilena, o Grupo Bankinter revela os resultados do primeiro semestre.

Banco Central Europeu confirma se há manutenção das taxas de juro

Apesar dos avisos do próprio Banco Central Europeu (BCE) de que as taxas de juro ainda vão subir mais, o BCE deverá manter as taxas diretoras e adiar a subida para setembro, de acordo com a maioria dos analistas. A confirmação surge no início desta tarde.

Endividamento da economia portuguesa manteve trajetória de crescimento?

O endividamento da economia portuguesa – que inclui o Estado, as empresas privadas (exceto o setor financeiro) e os particulares – aumentou 8,1 mil milhões de euros em abril face ao mês anterior, atingindo os 876,2 mil milhões de euros. Esta quinta-feira, o Banco de Portugal revela se a trajetória de aumento se manteve em maio.

Como evoluiu a confiança dos consumidores na Zona Euro?

A Comissão Europeia revela esta quinta-feira a sua estimativa rápida de julho para a confiança dos consumidores na Zona Euro e na União Europeia. Em junho, foi registada uma nova melhoria, mas os indicadores continuaram abaixo do nível observado antes da guerra do Irão.

Conselho de Ministros dedica-se à reforma judicial

Com os tribunais em férias judiciais até 31 de agosto, o Conselho de Ministros centra-se na reforma da justiça. A discussão surge num momento em que o Executivo continua sob pressão, fragilizado pelas falhas na digitalização dos exames e pela polémica que envolve o ministro da Administração Interna, Luís Neves, antigo diretor nacional da PJ. Ainda sobre o executivo, a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, é ouvida esta quinta na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias no âmbito das audiências regimentais.