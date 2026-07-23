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A procura por produtos de autocuidado em farmácias cresce 5%, impulsionada pela nutrição desportiva e pela saúde digestiva

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  • 7:41

O Observatório de Tendências da Cofares indica que as farmácias comunitárias estão a consolidar a sua posição como um recurso fundamental para o autocuidado.

A procura por produtos de autocuidado em farmácias aumentou 5% no último ano, impulsionada principalmente pelo aumento nas compras de produtos de nutrição desportiva e saúde digestiva, de acordo com o Observatório de Tendências da Cofares, preparado para o Dia Mundial do Autocuidado. Esses dados refletem o crescente comprometimento da população com a prevenção, o desporto e o bem-estar, nomeadamente, por meio das farmácias.

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As farmácias tornaram-se um recurso fundamental para pessoas que desejam fazer a gestão da sua saúde de forma proativa. A orientação especializada que elas oferecem proporciona uma vantagem significativa na busca por soluções eficazes e preventivas de autocuidado, personalizadas para cada indivíduo.

No setor de desempenho desportivo, a procura por produtos de nutrição desportiva aumentou 36% nas farmácias, impulsionada pelos suplementos proteicos, que registraram um aumento de 15%, enquanto os produtos pré-competição, como a creatina, representam 70% do volume total. Além disso, esse segmento não se restringe mais aos meses de verão, com o pico de demanda previsto para março de 2026.

A saúde digestiva também é um aspeto fundamental do autocuidado. As vendas de produtos sem receita para intolerâncias e alergias digestivas aumentaram 27%, com os probióticos liderando a categoria e representando 37% da demanda total. A Andaluzia se destaca como a região líder nesse segmento, respondendo por 12% do volume nacional.

Os cuidados com a pele também estão em crescimento; os produtos de cuidados pessoais aumentaram 2% no último ano, e a linha facial cresceu 4,2%, com cremes hidratantes e regeneradores representando 40% do volume de demanda em tratamentos faciais.

Em relação à distribuição geográfica geral, Madrid e a Comunidade Valenciana lideram o aumento da demanda em todas as categorias de autocuidado, refletindo a confiança nas orientações das farmácias comunitárias em toda a Espanha.

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