André Macedo deixa direção do Jornal Económico

A ida de André Macedo para o JE, em setembro de 2024, representou o seu regresso ao jornalismo, depois de alguns anos a fazer comunicação.

André Macedo vai deixar a direção do Jornal Económico, sabe o ECO/+M. O editorial desta sexta-feira será o último escrito pelo jornalista, que assumiu a direção do título da Media9 em setembro de 2024.

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Contactada pelo +M, a administração do grupo, também dono da Forbes, não comentou a saída de André Macedo, que é acompanhado na direção do Jornal Económico por Lígia Simões e Ricardo Ferreira Santos, ambos subdiretores.

A ida de André Macedo para o Jornal Económico, que representou o seu regresso ao jornalismo, depois de alguns anos a fazer comunicação, surgiu na sequência na saída do anterior diretor, Filipe Alves, para o Diário de Notícias.

“O André é um profissional com vasta experiência e qualidade por todos reconhecida, perfil conquistado no desempenho de funções de direção editorial em projetos tão distintos quanto o Diário Económico, o Jornal i, Dinheiro Vivo, Diário de Notícias ou RTP. Estamos certos que na liderança editorial do Jornal Económico irá reforçar o sucesso registado ao longo da sua experiente e qualificada carreira”, justificava na altura a administração da Media9.