Barraqueiro entre os finalistas para explorar transporte urbano de Vigo

O concurso para operar o sistema de transportes urbanos de Vigo, um dos maiores de Espanha, está a ser disputado pelos grupos Barraqueiro, Avanza e Arriva, avança o jornal Expansión. A empresa portuguesa, apesar de ter apresentado a proposta financeira mais elevada, é a que está no final das classificações dos finalistas.

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A competição pelos autocarros de Vigo – que está na fase final após a comissão de contratação ter aberto as propostas económicas (65%) e técnicas (45%) – tem o grupo Avanza na dianteira por apenas umas décimas de ponto percentual sobre a britânica Arriva, que participa neste concurso em parceria com a sociedade local Xerpa Mobility.

A portuguesa Barraqueiro, que se lançou com uma parceria com a empresa local Autos González (responsável, entre outros, pelo transporte do clube de futebol Celta de Vigo), apresentou uma proposta superior, que incluía um desconto de mais de 18%, superior ao da Arriva (10%) e ao da Avanza (8%), mas viu-se prejudicada na pontuação, segundo os resultados provisórios.

A equipa de avaliação técnica da Câmara Municipal de Vigo atribuiu à proposta técnica da Avanza (Vitrasa) 40,8 valores em 45. Seguiu-se a Arriva com 39,2 pontos e depois a Barraqueiro com 30,4 pontos.

O sistema de transportes urbanos de Vigor registou um volume de negócios de cerca de 500 milhões de euros ao longo dos últimos oito anos. Fontes conhecedoras do processo concorrencial indicaram à publicação espanhola que haverá uma grande expectativa até ao final, uma vez que a comissão de contratação precisa de verificar se as propostas apresentadas correspondem às especificações e capacidades das empresas.