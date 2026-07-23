Candidaturas ao ensino superior estão 63% abaixo do ano passado

As candidaturas ao ensino superior continuam muito abaixo do ritmo de 2025. Até ao fim do terceiro dia da 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior tinham sido submetidas 7.990 candidaturas, menos 63% do que as 21.462 registadas no mesmo momento do ano passado, segundo dados da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).

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Ao fim do segundo dia da 1.ª fase tinham sido submetidas 2.722 candidaturas, menos 13.617 do que no mesmo momento do ano passado. Já no primeiro dia do concurso, tinham sido registadas apenas 304 candidaturas, quando no arranque da edição de 2025 o total ascendia a 10.183.

O concurso decorre numa altura em que a divulgação das classificações dos exames nacionais foi marcada por vários problemas, levando o Ministério liderado por Fernando Alexandre a adotar medidas excecionais para evitar prejuízos aos alunos.

A 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior arrancou a 20 de julho e decorre até 6 de agosto, disponibilizando cerca de 56 mil vagas, numa altura em que o Júri Nacional de Exames (JNE) detetou novos erros na classificação de quatro provas. Os alunos cuja classificação baixe na sequência da correção de erros de classificação ou de desconformidades na digitalização dos exames nacionais não poderão reprovar.

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, revelou que, até terça-feira, tinham sido reportados pelo menos 680 casos de erros na digitalização de exames. As falhas fizeram com que alguns estudantes tivessem acesso a provas sem classificação, com classificações erradas ou com respostas que não lhes pertenciam.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, admitiu que as falhas na digitalização dos exames afetaram o acesso ao ensino superior, mas garantiu que “o pior já passou” e que o rigor e a equidade do processo estão assegurados.

Na terça-feira, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação anunciou que a época extraordinária dos exames finais nacionais do ensino secundário vai decorrer entre 3 e 8 de setembro e estará aberta a todos os alunos elegíveis para realizar provas na segunda fase, independentemente de as terem realizado ou não em julho. As inscrições para a época extraordinária decorrem entre 27 e 31 de julho.