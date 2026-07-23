Corretora de seguros SABSEG apresenta lucros recorde em 2025
O volume de negócios cresceu 13% para 50 milhões de euros e, desses, 9 milhões são resultados líquidos positivos. A corretora baseada em Braga ainda investiu 195 milhões em aquisições.
A operação portuguesa da corretora SABSEG encerrou 2025 com um volume de negócios perto dos 50 milhões de euros e um EBITDA de 14,6 milhões, quase 39% das receitas. Com um resultado líquido de 9 milhões de euros a empresa afirma-se como a “corretora independente n.º 1 da Península Ibérica”.
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“Os resultados alcançados demonstram que a SABSEG não está apenas a ficar maior” afirma Miguel Machado, presidente do Conselho de Administração da SABSEG, acrescentando que “está a crescer com enorme consistência e solidez, evidenciando uma forte capacidade de investimento”.
Ao longo do ano passado a SABSEG investiu 195 milhões de empresas ma aquisição da totalidade do capital de mediadoras em todo o país, contando-se entre elas a MSE, a SF Insurance, Caravela Erudita, Redstorm, Riskseg, Jota Jota, Santal, João Marques e Paulo Sousa, Carvalheira & Associado, Panorâmica Geral e BR Seguros.
Esta estratégia de crescimento em Portugal revela a SABSEG, “preserva total capacidade e autonomia para tomar todas as decisões que norteiam o seu desenvolvimento”, reforçando que “esta independência permite definir uma estratégia com enfoque nas necessidades locais dos clientes e parceiros, orientada para o longo prazo, sem abdicar da escala necessária para responder à crescente complexidade dos riscos”, conclui.
A SABSEG conta em Portugal com mais de 350 mil clientes e gere mais de 550 mil apólices, através de uma estrutura composta por mais de 2.500 colaboradores diretos e parceiros e uma rede superior a 50 escritórios.
A empresa trabalha em todos os segmentos com grandes empresas, instituições privadas e públicas, PMEs e clientes particulares, disponibilizando soluções de proteção empresarial, patrimonial e pessoal, com respostas especializadas para os mais diversos tipos de riscos, incluindo os de maior complexidade.
Em 2025 as companhias Fidelidade, Generali Tranquilidade, Caravela, Allianz e Ageas foram, por esta ordem, as seguradoras mais utilizadas pela SABSEG para concretização de apólices.
Para Miguel Machado, “o mercado está a mudar rapidamente e a dimensão, por si só, deixou de ser suficiente. É necessário continuar a crescer com qualidade, investir nas pessoas e na tecnologia e manter capacidade para responder às necessidades dos clientes”. Machado conclui que “os resultados alcançados em Portugal dão-nos confiança para continuar esse percurso”.
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