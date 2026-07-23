Do pioneirismo elétrico à visão da Nissan para o futuro do automóvel

A transformação da indústria automóvel já não é apenas uma mudança tecnológica. Está a redefinir a forma como os automóveis são concebidos, produzidos, vendidos e utilizados, obrigando fabricantes, governos e consumidores a adaptarem-se a um novo paradigma de mobilidade. O futuro da mobilidade será elétrico, digital e mais sustentável.

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Neste episódio do ECO Auto, Marília Machado dos Santos, Diretora-Geral da Audi Portugal, partilha a visão de uma das marcas premium que mais cedo apostou na eletrificação e explica como a inovação tecnológica, a inteligência artificial, a conectividade e a sustentabilidade estão a transformar o negócio automóvel.

A estratégia de eletrificação da Audi, já representa cerca de 70% das vendas da marca em Portugal entre modelos 100% elétricos e híbridos plug-in. Mais do que uma evolução de produto, sublinha que a sustentabilidade passou a fazer parte de toda a cadeia de valor, desde a produção até à experiência do cliente.

Sobre a evolução do mercado português, Marília Machado dos Santos considera que os híbridos plug-in continuam a desempenhar um papel importante como tecnologia de transição, sobretudo enquanto “persistirem limitações na infraestrutura de carregamento que precisa de acompanhar a velocidade da indústria para a eletrificação”.

Quanto à fiscalidade, Marília Machado dos Santos defende igualmente que continua demasiado orientada para as empresas, deixando os clientes particulares com poucos incentivos para aderirem à mobilidade elétrica.

Quanto à crescente presença das marcas chinesas reconhece que a concorrência deve ser encarada com respeito, e que contribuiu para acelerar a adoção dos veículos elétricos, mas acredita que as marcas premium europeias continuam a diferenciar-se através da qualidade de construção, da segurança, da engenharia e do valor das suas marcas.

A diretora geral da Audi Portugal considera que o regresso da marca à Fórmula 1 representa mais do que uma operação de marketing, a competição é um verdadeiro laboratório tecnológico, onde serão desenvolvidas soluções que chegarão aos futuros modelos de produção, particularmente nas áreas da eficiência, segurança, aerodinâmica e eletrificação.

Em termos da digitalização do automóvel, destaca que a Audi já permite aos clientes adquirir funcionalidades adicionais através da aplicação MyAudi, transformando o veículo numa plataforma tecnológica permanentemente atualizável e sublinha que a inteligência artificial surge igualmente como um dos pilares da próxima geração de automóveis, desde assistentes inteligentes até sistemas avançados de estacionamento autónomo e novas funcionalidades de segurança.

Neste episódio do ECO Auto, Marília Machado dos Santos deixa uma reflexão sobre o próprio conceito de luxo dado que o premium deixou de estar apenas associado ao desempenho ou aos materiais nobres, hoje o verdadeiro luxo integra tecnologia, conectividade, design minimalista, sustentabilidade e uma experiência digital cada vez mais personalizada.

Uma visão da Audi que ajuda a compreender como a indústria automóvel está a evoluir para um novo modelo, onde software, inteligência artificial, sustentabilidade e experiência do utilizador passam a ser tão importantes quanto a mecânica que tradicionalmente definiu o automóvel.

O Podcast ECO Auto resulta de uma parceria com o Mundo Automóvel e está disponível no Spotify e na Apple Podcasts.

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