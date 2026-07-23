Empresa de Aveiro vai ‘descarregar’ autoclismos da JPMorgan na Argentina

A aveirense OLI – Sistemas Sanitários foi escolhida para fornecer os autoclismos dos espaços de banho de um dos principais centros de operações da JPMorgan em Buenos Aires, na Argentina. Segundo um comunicado divulgado pelo grupo de Aveiro, a empresa será responsável pelo Buenos Aires Corporate Center, um polo que emprega cerca de 3.000 pessoas.

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“Localizado em Buenos Aires e concebido segundo elevados padrões de desempenho ambiental, que lhe valeram a certificação LEED Gold, este complexo integrou os autoclismos interiores OLI74 Plus S90 Sanitarblock e as placas de comando Glassy”, refere a nota, explicando que a tecnologia deste autoclismo “permite reduzir significativamente o consumo de água, enquanto o design minimalista das placas Glassy se integra na linguagem arquitetónica contemporânea do edifício”.

A OLI tem vindo a consolidar, nos últimos anos, a sua presença na Argentina através da integração das suas soluções em projetos de referência, principalmente na capital Buenos Aires, como o Martín Coronado 3300, o Quartier Lacroze, o Quartier del Bajo, o Quantum Bellini Libertador e o Distrito Quartier Puerto Retiro, detalha a empresa.

“Este crescimento resulta de uma estratégia de expansão comercial que tem apostado na prescrição junto de arquitetos e projetistas, que, após os primeiros projetos desenvolvidos com soluções OLI no país, reconheceram a qualidade, a fiabilidade e o desempenho dos seus sistemas”, acrescenta em comunicado.

A Argentina é atualmente um dos principais mercados da OLI na América Latina, assumindo um papel estratégico na expansão da marca para outros mercados da região, como o Uruguai, o Peru e o Brasil, “onde a empresa acompanha projetos em zonas de forte crescimento económico e investimento internacional”.