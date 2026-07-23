Endividamento da economia sobe 6,4 mil milhões de euros em maio

O endividamento da economia subiu 6,4 mil milhões de euros em maio, para 883,2 mil milhões de euros, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal. A maior parcela diz respeito às empresas privadas e particulares.

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Segundo o Banco de Portugal, do bolo total, 497 mil milhões de euros respeitavam ao setor privado (empresas privadas e particulares) e 386,3 mil milhões de euros ao setor público (administrações públicas e empresas públicas).

O endividamento do setor privado aumentou 3,6 mil milhões de euros. O endividamento dos particulares subiu 1,4 mil milhões de euros, essencialmente por via do crédito à habitação, que aumentou 1,2 mil milhões de euros.

Já do lado das empresas privadas, o endividamento aumentou 2,2 mil milhões de euros, refletindo o acréscimo do financiamento junto do exterior (+1,6 mil milhões de euros) e do setor financeiro (+0,5 mil milhões de euros), principalmente sob a forma de empréstimos (+1,4 mil milhões de euros).

O endividamento do setor público registou um aumento de 2,9 mil milhões de euros, “sobretudo, junto das administrações públicas (+1,4 mil milhões de euros), do setor financeiro (+0,6 mil milhões de euros), dos particulares (+0,5 mil milhões de euros) e do exterior (+0,5 mil milhões de euros)”, detalha o supervisor.

No que diz respeito às administrações públicas, o aumento foi justificado essencialmente pela subida dos depósitos junto do Tesouro, que cresceu mil milhões de euros. Já o financiamento obtido junto do setor financeiro e do exterior aumentou, sobretudo, através do investimento em títulos de dívida pública portuguesa. A subida junto dos particulares resultou, principalmente, da subscrição de Certificados de Aforro, que tem vindo a aumentar.