Estado apoia nova unidade da Hennig na Figueira da Foz com 7,7 milhões

A AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal assinou, esta quinta-feira, com a Hennig um contrato de investimento para a construção de uma nova unidade de produção industrial na Figueira da Foz, que ascende a 51 milhões de euros e vai criar 450 novos postos de trabalho. O contrato prevê um apoio financeiro do Estado superior a 7,7 milhões de euros.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O contrato de investimento, assinado pela AICEP em representação do Estado português, com a empresa de origem alemã com sede nos EUA, foi assinado na cerimónia de lançamento da primeira pedra da futura fábrica, num evento que contou com a presença do primeiro-ministro Luís Montenegro, a administradora executiva da AICEP, Philomène Dias, o CEO do Grupo Goellner Inc., Dietmar Goellner e o presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes.

O novo projeto, cuja execução está prevista para final de 2027, iniciando-se a produção no arranque de 2028, vai criar 452 postos de trabalho e “reforça o posicionamento de Portugal como plataforma europeia para soluções energéticas destinadas a infraestruturas críticas e data centers“, adianta a AICEP em comunicado.

A nova unidade, a instalar na Zona Industrial do Pincho, na Figueira da Foz, será dedicada à divisão Power Protection da empresa, especializada em soluções que asseguram a continuidade do fornecimento de energia em infraestruturas críticas, como data centers, hospitais e edifícios públicos. Trata-se da primeira fábrica da Hennig na Europa dedicada à produção deste tipo de equipamentos de grande dimensão, trabalhando com parceiros internacionais de referência, como a Rolls-Royce e a Caterpillar.

“Este investimento confirma a confiança dos investidores internacionais na competitividade da economia portuguesa. A instalação da Hennig em Portugal representa uma aposta num setor industrial de elevada sofisticação tecnológica, contribui para a criação de emprego qualificado e reforça o papel do País como plataforma estratégica para as infraestruturas digitais e energéticas da Europa”, afirma o Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, citado em comunicado.

Já a administradora executiva da AICEP com o pelouro do investimento, Philomène Dias, destaca que “a escolha de Portugal pela Henning demonstra a capacidade para atrair investimento industrial de elevado valor acrescentado, com impacto na inovação, exportações e integração nas cadeias de valor internacionais. O projeto vai gerar um efeito multiplicador para a economia nacional e para a região da Figueira da Foz”.

A empresa está também a formar as equipas que irão integrar a nova unidade, tendo feito um contrato de arrendamento de longo prazo, em Santana, onde irá realizar a formação das pessoas ao longo do próximo ano e meio.

A AICEP realça ainda que a execução do investimento decorre até 2027, contribuindo para o reforço da capacidade industrial nacional e promovendo o aumento das exportações e o reforço da competitividade do País.