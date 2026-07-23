Fórum para a Competitividade estima abrandamento da economia para 1,7%-1,9% este ano

O Fórum para a Competitividade estima um ligeiro abrandamento da economia, apontando um crescimento entre 1,7% e 1,9% este ano, de acordo com as perspetivas empresariais para o segundo trimestre deste ano.

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Assim, a entidade estima “um ligeiro abrandamento do crescimento, de 1,9% em 2025 para entre 1,7% e 1,9% em 2026 e melhoria marginal para entre 1,8% e 2,0% em 2027”. Em abril, o Fórum para a Competitividade estimava que a economia portuguesa iria crescer entre 1,8% e 2,1% em 2026.

No documento, divulgado esta quinta-feira, o Fórum estima ainda uma aceleração da inflação, de 2,3% em 2025 para entre 2,6% e 2,8% em 2026 e recuo para entre 2,3% e 2,5% em 2027. Já no que diz respeito à taxa de desemprego, acredita que estabilize, de 6,0% em 2025 para entre 5,9% e 6,1% em 2026 e redução marginal para entre 5,8% e 6,0% em 2027.

“O bloqueio do Estreito de Ormuz gerou uma nova crise energética. O preço da eletricidade está a ser afetado pela subida do preço do gás nos países muito dependentes das renováveis intermitentes, como é o caso português”, indicou o Fórum.

A entidade disse ainda que “as contribuições para o PIB e para o emprego dos centros de dados são importantes, sobretudo na fase de investimento, mas não na operação”, apontando que causarão “uma externalidade negativa aos consumidores portugueses de eletricidade, pelo que se recomenda a maior prudência neste dossier”.