Governo avança com tribunais especializados em imigração
Após o alerta de Bruxelas para a degradação da justiça administrativa, o Governo propõe criar juízos especializados em imigração e desconcentrar os processos da AIMA.
Depois de, na última semana, a Comissão Europeia ter alertado para a degradação da justiça administrativa portuguesa, o Governo vai discutir esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, uma proposta de reforma da justiça administrativa e fiscal que prevê a criação de juízos especializados em imigração e proteção internacional, e o fim da concentração em Lisboa dos processos judiciais contra a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
A notícia avançada pelo Jornal de Notícias (acesso pago) explica que a medida resulta do Plano Nacional de Integração dos Imigrantes, que está a ser preparado desde o início do ano e deverá ser apresentado até ao final do verão. Entre as principais alterações está a possibilidade de os cidadãos passarem a apresentar ações contra a AIMA no tribunal correspondente à sua área de residência, substituindo o atual modelo que concentra estes processos no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, com o objetivo de reduzir atrasos e descongestionar aquele tribunal.
A proposta prevê ainda a criação de juízos especializados em imigração, asilo e proteção internacional, bem como alterações ao Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais para reforçar a transparência e a gestão dos magistrados. A iniciativa surge numa altura em que Bruxelas concluiu que não houve progressos na eficiência da justiça administrativa portuguesa, com a taxa de resolução dos processos a cair para 48% em 2024 e o tempo médio de decisão a atingir os 861 dias.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Governo avança com tribunais especializados em imigração
{{ noCommentsLabel }}