“Governo está em grande forma”, diz Montenegro
Questionado sobre o caso de Luís Neves, o primeiro-ministro recusou comentar e disse que espera que os jornalistas tenham "pedalada" para noticiar as medidas do Governo.
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, recusou esta quinta-feira pronunciar-se sobre o caso que envolve o ministro da Administração Interna, Luís Neves, alegando que é necessário aguardar a conclusão do inquérito em curso pelo Ministério Público.
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“Já falei sobre esse tema. Neste momento, há um inquérito que está em curso e temos de aguardar o seu desenvolvimento”, disse Montenegro aos jornalistas, na Figueira da Foz.
Questionado sobre se o Governo está sem coordenação, o primeiro-ministro respondeu que “o Governo está em grande forma” apesar das polémicas que rodeiam três ministros do executivo. “Eu também estou [em grande forma] e estamos a trabalhar todos os dias, como vocês veem. Eu só quero é que vocês tenham pedalada para nos acompanhar a noticiar tudo aquilo que nós vamos fazendo no dia-a-dia”, ilustrou.
A Procuradoria-Geral da República anunciou a abertura de um inquérito relacionado com o caso do atrelado com produtos químicos, relacionados com um processo de tráfico de droga, encontrado na Construbarcelos, empresa que fez obras numa propriedade do ministro da Administração Interna.
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