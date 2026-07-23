“Governo está em grande forma”, diz Montenegro

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, recusou esta quinta-feira pronunciar-se sobre o caso que envolve o ministro da Administração Interna, Luís Neves, alegando que é necessário aguardar a conclusão do inquérito em curso pelo Ministério Público.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Já falei sobre esse tema. Neste momento, há um inquérito que está em curso e temos de aguardar o seu desenvolvimento”, disse Montenegro aos jornalistas, na Figueira da Foz.

Questionado sobre se o Governo está sem coordenação, o primeiro-ministro respondeu que “o Governo está em grande forma” apesar das polémicas que rodeiam três ministros do executivo. “Eu também estou [em grande forma] e estamos a trabalhar todos os dias, como vocês veem. Eu só quero é que vocês tenham pedalada para nos acompanhar a noticiar tudo aquilo que nós vamos fazendo no dia-a-dia”, ilustrou.

A Procuradoria-Geral da República anunciou a abertura de um inquérito relacionado com o caso do atrelado com produtos químicos, relacionados com um processo de tráfico de droga, encontrado na Construbarcelos, empresa que fez obras numa propriedade do ministro da Administração Interna.