Greenvolt avança com operação de refinanciamento e angaria quatro novos investidores
A expandir as operações no setor das energias renováveis, a empresa liderada por João Manso Neto encaixa mais 157,5 milhões de euros e estende também o prazo de reembolso.
A Greenvolt avançou com o refinanciamento de uma linha revolving no montante de 315 milhões de euros e incluída num empréstimo sindicado contratado em 2024 e originalmente de 400 milhões de euros.
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Em comunicado enviado à CMVM, a empresa liderada por João Manso Neto contabiliza que o montante da linha foi aumentado de 315 milhões para 472,5 milhões de euros, com reembolso bullet a três anos (vencimento em julho de 2029, em vez de outubro de 2027).
Por outro lado, esta operação de refinanciamento “envolveu o alargamento do sindicato de credores”. Passa a ser composto por 12 entidades internacionais, com a integração de quatro novas instituições financeiras e o reforço da participação das restantes, “o que reflete a confiança das instituições financeiras na estratégia e ambição da Greenvolt”.
“Este financiamento reforça a estratégia da sociedade de consolidar as relações de longo prazo com instituições financeiras de referência, à medida que expande as suas operações no setor das energias renováveis, contribuindo para fortalecer o balanço do grupo Greenvolt e permitir um maior crescimento da sociedade, em particular no segmento de Utility Scale”, sublinha.
A operação agora concluída acontece dois meses após o grupo ter fechado uma emissão suplementar de Obrigações Verdes de 70 milhões de euros, elevando o montante total de emissão destas obrigações, que estão previstas decorrer entre 2024 e 2029, para 170 milhões de euros.
Já no início deste mês, através da subsidiária Greenvolt Power, o grupo assinou um acordo com a chinesa BYD Energy Storage que prevê o fornecimento do sistema de armazenamento de energia em baterias (BESS, na sigla em inglês) do projeto Siedlce, na Polónia, cuja construção deverá arrancar neste trimestre.
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