Grupo de trabalho recomenda privatização da empresa de mobilidade elétrica Mobi.e

O grupo de trabalho que elaborou o Relatório sobre a Identificação de Empresas Estratégicas no Setor Empresarial do Estado (SEE) identificou oito empresas que, sendo não estratégicas, devem ser vendidas. Da lista consta a Mobi.e, empresa pública que gere rede de mobilidade elétrica, de acordo com o relatório a que o ECO teve acesso. A venda destas empresas deverá gerar uma receita de 22 milhões de euros.

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Foram analisadas 110 empresas do universo do Estado e das quais 102 devem permanecer sob o controlo do Estado, “sem prejuízo de reconfigurações societárias que se entendam por conveniente, com vista à prossecução de maiores níveis de eficiência nos respetivos setores de atividade”, defende o grupo de trabalho.

Mas oito as empresas não devem ser consideradas estratégicas, incluindo a Mobi.e, com o grupo de trabalho a recomendar a sua alienação “mediante processos concorrenciais e transparentes, abertos e não discriminatórios, que assegurem níveis adequados de concorrência e a maximização do retorno financeiro para o Estado”.

A mais valiosa destas empresas é Circuito Estoril, cuja venda poderá render quase sete milhões de euros. Esta terça-feira, o secretário de Estado do Tesouro e Finanças, João Silva Lopes, adiantou no Parlamento que o processo já se encontra em consulta por parte da Parpública.

Quanto à Imofundos, esta gestora de fundos faz parte da Parvalorem, veículo criado pelo Estado para gerir os ativos tóxicos do falido BPN. A Imofundos está avaliada em 4,7 milhões de euros e gere uma carteira de imobiliário avaliada em cerca de 200 milhões — continuam na esfera da Parvalorem apesar das várias tentativas de venda no passado.

A lista conta ainda com a Metrocom, avaliada cerca de 3,5 milhões e que tem como função gerir com rigor e eficiência os espaços comerciais e outros equipamentos da rede do Metropolitano de Lisboa.

Quanto à Mobi.e, está avaliada em 2,6 milhões e gere a rede de carregamento de elétricos e que conta já com mais de 10 mil pontos, 38% dos quais são de carregamento rápido ou ultrarrápido.

(Notícia em atualização)