Insurtech lluni investe 376 mil euros em IA para a mediação de seguros

A lluni, empresa portuguesa especializada em software de gestão para a mediação de seguros, vai investir 376.108 euros na adoção estruturada de Inteligência Artificial, no âmbito do projeto INSURE-IA, aprovado pela linha “IA nas PME” do PRR. A candidatura, analisada pelo Banco Português de Fomento, obteve parecer favorável com uma classificação de mérito de 4,5 valores e um apoio não reembolsável de 282.081 euros, correspondente a uma taxa de financiamento de 75%.

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O projeto arrancou em maio de 2026 e prolonga-se até abril de 2028, com impacto direto no LLUNI Seg, o sistema de gestão integrada utilizado por mais de 400 operações de mediação em Portugal e Angola, com cerca de 2.500 utilizadores diários.

Análise preditiva fica ao alcance de qualquer mediador

O INSURE-IA organiza-se em dois eixos, IA para a produtividade e IA aplicada ao negócio, com um destino comum: transformar os dados que a mediação já produz diariamente em conhecimento útil para agentes e corretores.

Na prática, os mediadores passarão a dispor de análise preditiva sobre as suas carteiras, com identificação de padrões de risco, sinais de retenção e oportunidades comerciais, apresentada diretamente na plataforma que já utilizam. Informação que hoje exigiria equipas de análise dedicadas passa a estar acessível a qualquer operação de mediação, independentemente da sua dimensão, colocando agentes e corretores em condições de antecipar o comportamento das suas carteiras em vez de reagir a ele.

O projeto reforça também a automatização do tratamento da informação proveniente das seguradoras e das tarefas administrativas associadas, libertando as equipas de mediação para o acompanhamento comercial e a gestão da relação com o cliente. O resultado esperado é uma mediação mais ágil, com decisões suportadas por dados e maior capacidade de resposta ao cliente final.

“A mediação de seguros gera hoje um volume de informação que nenhuma equipa consegue explorar manualmente. O que este projeto nos permite é transformar esses dados em decisões, colocando ao dispor de cada mediador capacidades analíticas que até agora estavam reservadas às grandes estruturas”, afirma Leandro Fernandes, CEO da lluni.

Um investimento com impacto no setor

O parecer do Banco Português de Fomento destaca a criação líquida de 12 postos de trabalho qualificados e uma projeção de crescimento do Valor Acrescentado Bruto de 237% no ano pós-projeto, sublinhando o contributo direto para a economia nacional e para a transição digital das PME. Para o setor, o efeito multiplica-se: cada evolução da plataforma chega de imediato às centenas de operações de mediação que a utilizam.

O investimento inclui ainda o reforço da equipa técnica e uma infraestrutura de dados preparada para escalar, garantindo que estas capacidades acompanham o crescimento da base de clientes e a expansão da plataforma para os mercados outros europeus.

“O setor segurador está a entrar numa fase em que a capacidade de trabalhar dados em tempo real deixa de ser um fator diferenciador e passa a ser um requisito. Queremos que os mediadores portugueses estejam na linha da frente dessa transição e este financiamento acelera de forma decisiva esse caminho”, acrescenta Leandro Fernandes.

Fundada em 2013 e sediada em Braga, a lluni gere atualmente mais de mil milhões de euros em prémios de seguros através da sua plataforma, servindo agentes e corretores de referência a nível nacional. Com o INSURE-IA, a empresa pretende “consolidar o posicionamento como parceiro tecnológico da mediação, evoluindo de um modelo assente na integração de dados para uma plataforma assistida por Inteligência Artificial”.