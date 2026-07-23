Lagarde afasta saída antecipada do BCE: “Não se livram de mim antes de 2027”
Num momento de grande incerteza para a economia europeia, Lagarde afastou a ideia de abandonar o BCE antes do tempo. A mensagem foi direta e deixou claro que a liderança só muda em 2027.
Christine Lagarde afastou as especulações sobre uma saída antecipada da presidência do Banco Central Europeu (BCE), num momento em que a instituição de Frankfurt continua a lidar com inflação ainda acima da meta e com um enquadramento económico mais incerto do que há poucos meses.
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A resposta de Lagarde surgiu em conferência de imprensa após o banco central ter anunciado esta quinta-feira o congelamento das taxas de juro, e procurou encerrar uma discussão que, nos últimos meses, tem sido alimentada por notícias sobre um eventual regresso à política francesa ou por uma passagem para outras funções internacionais.
“Quando há nuvens no horizonte o capitão mantém-se no navio. Esta capitã mantém-se no navio”, disse Lagarde, numa frase que pretendeu deixar pouco espaço para leituras ambíguas. Mas a presidente do BCE foi ainda mais longe e garantiu que “não se veem livres de mim antes de 2027”, em alusão ao termo do seu mandato, marcado para outubro desse ano.
A clarificação ganha peso porque surge depois de vários sinais de especulação em torno do seu futuro, desde notícias sobre uma eventual candidatura a funções no Fórum Económico Mundial até à possibilidade de uma saída antecipada antes das presidenciais francesas de 2027. No entanto, Lagarde tem repetido que está focada na missão que herdou em Frankfurt e que pretende concluí-la até ao fim.
Com esta resposta, a presidente do BCE tenta também devolver tranquilidade aos mercados e separar a condução da política monetária do ruído político. A mensagem é de que enquanto houver incerteza na frente económica e geopolítica, Lagarde continua no comando do BCE e sem data para sair antes do prazo.
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