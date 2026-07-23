LALIGA destaca o impacto das academias de jovens no sucesso da seleção nacional

A LALIGA destacou o impacto das categorias de base no sucesso da seleção nacional e lembrou que, em 2022, lançou um Plano Nacional para a Otimização e Melhoria das Categorias de Base, visando elevar os padrões de treino, profissionalização e desenvolvimento integral do jogador.

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Foi destacado que o modelo competitivo do futebol de base espanhol permite que os jovens acumulem uma experiência competitiva única e progridam naturalmente da academia de jovens para o futebol profissional.

Portanto, o sucesso da Seleção Espanhola no século XXI, e mais especificamente nos últimos dois anos com a vitória no Europeu de 2024 e no Campeonato do Mundo de 2026, é muito mais do que a conquista de uma geração excecional. Ele enfatiza que é resultado de um modelo de desenvolvimento e treinamento de talentos que tornou o futebol espanhol uma referência global. “Os sucessos da Espanha e o seu domínio contra algumas das melhores seleções do mundo estão enraizados no motor do futebol espanhol: as categorias de base.”

Segundo a LALIGA, não é coincidência que 25 dos 26 jogadores coroados campeões mundiais em Nova Jersey tenham sido formados em clubes da LALIGA (apenas David Raya, que foi para a Inglaterra aos 16 anos, é uma exceção). Eles acrescentam que esse sucesso não é resultado de uma geração isolada ou de uma fórmula improvisada, mas sim o culminar de décadas de trabalho no desenvolvimento de talentos, impulsionado por um ecossistema que combina metodologia, competição e o crescimento holístico do jogador.

Nesse contexto, a LALIGA deu um passo decisivo em 2022 com o lançamento do Plano Nacional para a Otimização e Melhoria das Academias de Jovens. Embora a organização já viesse promovendo iniciativas para fortalecer o desenvolvimento de talentos dentro dos clubes há anos, esse plano representou a consolidação de uma estratégia abrangente voltada para a elevação dos padrões das academias de futebol profissional espanholas. O objetivo: promover a excelência desportiva, profissionalizar ainda mais as estruturas das academias de jovens e reforçar a sustentabilidade económica dos clubes.

Quatro anos depois, acrescenta ele, os resultados desse compromisso estratégico encontram sua máxima expressão no título de campeão da seleção espanhola, baseado no talento desenvolvido nas categorias de base dos clubes da LALIGA.

Um dos desenvolvimentos mais significativos decorrentes deste plano foi o lançamento, em parceria com a AENOR, da primeira certificação independente especificamente concebida para avaliar a excelência das academias de futebol juvenil. Esta iniciativa visa reconhecer os clubes que atingem os mais elevados padrões de qualidade em áreas como o desenvolvimento atlético, a profissionalização das suas estruturas, a formação holística dos jogadores e a proteção das crianças.

Isso é acompanhado por um ecossistema competitivo que fomenta a competição desde muito cedo. Um jovem jogador de futebol na Espanha pode chegar à idade adulta depois de ter disputado cerca de 500 partidas oficiais durante seus anos de formação, acumulando um nível de experiência competitiva difícil de encontrar em outros países.

A isso se soma uma metodologia que se concentra na compreensão do jogo, na tomada de decisões e no desenvolvimento da inteligência tática, aspetos que moldaram gerações de jogadores capazes de interpretar diferentes contextos e se adaptar a diferentes estilos de jogo, o que tornou a metodologia técnico-tática espanhola uma das mais valorizadas e exportadas no futebol mundial.

Além disso, o modelo competitivo do futebol espanhol prevê que as equipas filiadas aos clubes da LALIGA disputem dentro da própria pirâmide do futebol em categorias semiprofissionais, o que acelera o desenvolvimento competitivo dos jogadores. Em alguns casos, eles chegam até mesmo a competir no futebol profissional, como acontecerá na temporada 2026/27 com a Real Sociedad B e o Celta Fortuna participando da LALIGA HYPERMOTION.

“Tudo isso contribui para o desenvolvimento de jogadores de futebol mais completos, preparados para se adaptar e ter um bom desempenho em praticamente qualquer estilo de jogo, uma das razões pelas quais a metodologia técnico-tática espanhola é hoje uma das mais procuradas e exportadas internacionalmente”, conclui.