Lucro da Vidrala aumenta 8,9% no 1.º semestre para 117,4 milhões

A Vidrala, fabricante de embalagens de vidro com uma unidade na Marinha Grande, encerrou o primeiro semestre com um lucro líquido de 117,4 milhões de euros, um aumento de 8,9% relativamente ao mesmo período do exercício anterior. Em comunicado, a empresa informou que o resultado operacional bruto (ebitda) situou-se nos 225,5 milhões (mais 4,4%), valor que elevou a margem sobre as vendas para 29,9%.

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As vendas da Vidrala atingiram os 754 milhões, um aumento de 0,5%, enquanto a dívida financeira líquida situou-se nos 252,3 milhões. A melhoria dos resultados do primeiro semestre permitiu à Vidrala elevar o lucro por ação para 3,36 euros, face aos 3,06 euros do mesmo período do ano anterior, o que representa um crescimento de 9,9%.

A Vidrala manteve os objetivos para o conjunto do ano, que passam por atingir um ebitda superior a 450 milhões de euros, aumentar o lucro por ação em mais de 5% e gerar fluxo de caixa na ordem dos 200 milhões de euros. Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) da Vidrala, Raúl Gómez, sublinhou a “solidez” da empresa que, “num contexto repleto de adversidades, cresce em lucros e reforça as margens”.

Ainda assim, a empresa recordou que a economia está condicionada por um contexto internacional complexo, marcado pela fraqueza do consumo na Europa e pelas pressões inflacionistas decorrentes da guerra no Irão.