Mota-Engil tem 270 vagas para estágios em 16 países

O Grupo Mota-Engil tem abertas, neste momento, 270 vagas para estágios em Portugal e no exterior, num total de 16 países. Procura jovens licenciados ou mestres em áreas como arquitetura, engenharia civil, engenharia mecânica, mas também recursos humanos, economia, direito, comunicação e marketing. As candidaturas estarão abertas até ao final de agosto.

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“A Mota-Engil promove uma edição do StartME com novas oportunidades em Portugal e no exterior, num total de 16 países, procurando integrar jovens quadros em mercados como Angola, Arménia, Brasil, Colômbia, Costa do Marfim, Espanha, Etiópia, Guiné, Mali, México, Moçambique, Peru, Portugal, Ruanda, Senegal e Uganda“, anunciou o grupo numa nota enviada às redações.

“Os perfis académicos procurados contemplam habilitações ao nível da licenciatura e/ou mestrado nas áreas de Arquitetura, Engenharia Civil, Engenharia Eletrotécnica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Minas, Engenharia Geológica, Engenharia do Ambiente, Engenharia e Gestão Industrial, Tecnologias de Informação (IT), Recursos Humanos, Economia, Gestão e Contabilidade, Relações Internacionais, Direito, Logística e Comunicação e Marketing“, adianta ainda a Mota-Engil, em comunicado.

Estes estágios têm duração de 12 meses, incluindo três semanas de acolhimento. Está prevista também mentoria tanto durante como após o programa, sendo que o tutor é responsável por facilitar a integração do estagiário na equipa e potenciar o seu desenvolvimento.

As edições anteriores deste programa (que entra agora na sua 13.ª edição) abrangeram mais de 1.250 jovens, sendo que o grupo garante ter havido uma “elevada taxa de retenção dos participantes“.

“Para os jovens, o programa StartME confere a possibilidade de integração num grupo multinacional e diversificado, constituindo uma oportunidade única de aprendizagem, intercâmbio de experiências e vivência num ambiente multicultural, marcado por projetos de elevada dimensão e complexidade”, remata a Mota-Engil.