Defesa

NATO aprova investimento de 27 mil milhões em rede de abastecimento de combustível

  • Lusa
  • 18:24

Investimento permitirá construir novas infraestruturas, incluindo oleodutos, bem como modernizar a rede existente, garantindo que as forças aliadas dispõem dos recursos energéticos necessários.

Os países da NATO aprovaram um investimento de 27 mil milhões de euros para modernizar e expandir a infraestrutura de armazenamento e distribuição de combustível da Aliança na Europa, para reforçar a segurança do flanco leste, foi hoje divulgado.

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A decisão foi tomada na quarta-feira pelos embaixadores dos 32 Estados-membros da NATO, que estiveram reunidos em Bruxelas.

Segundo a Aliança Atlântica, o investimento permitirá construir novas infraestruturas, incluindo oleodutos, bem como modernizar a rede existente, garantindo que as forças aliadas dispõem dos recursos energéticos necessários para manter a prontidão operacional.

“Novas instalações, incluindo oleodutos (…), garantirão que as forças da NATO dispõem dos recursos energéticos necessários para estarem prontas para o combate”, referiu um comunicado da organização.

O Presidente da Roménia, Nicușor Dan foi um dos líderes dos Estados-membros da NATO que saudou a iniciativa, classificando-a como “essencial para reforçar a segurança” no flanco leste da Aliança, numa altura em que o país continua a enfrentar incidentes relacionados com a guerra na vizinha Ucrânia, incluindo incursões de drones nas proximidades da fronteira.

De acordo com a NATO, o projeto deverá ser desenvolvido ao longo de cerca de 25 anos, constituindo uma das maiores iniciativas de reforço das infraestruturas logísticas da Aliança.

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