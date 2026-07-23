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Em atualização Petróleo atinge os 100 dólares por barril pela primeira vez desde maio

Com a escalada do conflito no Médio Oriente o barril de petróleo Brent, que serve de referência para a Europa, está a negociar acima dos 100 dólares pela primeira vez desde 26 de maio.

O petróleo que serve de referência para as importações nacionais voltou a atingir os 100 dólares por barril, algo que não acontecia desde o final de maio.

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Pelas 14h16, os futuros do Brent subiam 6,36%, alcançando os 100,06 dólares por barril. À mesma hora, o norte-americano WTI avançava 5,12%, para 91,31 dólares por barril.

(Notícia em atualização)

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