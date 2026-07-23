Em atualização Petróleo atinge os 100 dólares por barril pela primeira vez desde maio
Com a escalada do conflito no Médio Oriente o barril de petróleo Brent, que serve de referência para a Europa, está a negociar acima dos 100 dólares pela primeira vez desde 26 de maio.
O petróleo que serve de referência para as importações nacionais voltou a atingir os 100 dólares por barril, algo que não acontecia desde o final de maio.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Pelas 14h16, os futuros do Brent subiam 6,36%, alcançando os 100,06 dólares por barril. À mesma hora, o norte-americano WTI avançava 5,12%, para 91,31 dólares por barril.
(Notícia em atualização)
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Petróleo atinge os 100 dólares por barril pela primeira vez desde maio
{{ noCommentsLabel }}