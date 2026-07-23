Portugal é o quarto país da UE que consome mais eletricidade renovável

Portugal é o país europeu que apresenta a quarta maior fatia de eletricidade de fonte renovável no consumo final, divulgou esta manhã o gabinete de estatística europeu, o Eurostat.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Os cinco países da União Europeia que contam com uma maior percentagem de eletricidade renovável consumida são a Áustria, onde 90,8% da eletricidade consumida em termos brutos é de origem renovável, seguida pela Suécia, que conta com uma fatia de 89,2%, Dinamarca, com 77,7%, Portugal, nos 65,6%, Grécia (60,9%) e Espanha (60,7%).

No extremo oposto, Malta é o caso de menor penetração de renováveis na eletricidade, ficando-se pelos 11,2%, seguida da Chéquia (19,2%), Luxemburgo (23,3%), Eslováquia (24,1%) e Chipre (27,5%).

Feito o balanço, o consumo bruto de eletricidade com origem renovável ascendeu a 49,9% em 2025, mais 2,4 pontos percentuais que no ano anterior. Cerca de 20 anos antes, em 2004, a percentagem não ultrapassava os 15,9%.

No que diz respeito à fatia de eletricidade com origem renovável que é usada para aquecimento e arrefecimento, é mais baixa. Marcou os 27,4% em 2025, o valor mais alto desde 2004, quando estava nos 11,7%. Em média, entre 2004 e 2025, o crescimento anual foi abaixo de 1%, nos 0,75%.

Já num panorama mais geral, de consumo de energia e não apenas de eletricidade, os dados provisórios de 2025 mostram que a quota de energia proveniente de fontes renováveis no consumo final bruto de energia da UE atingiu 26,2%, face aos 25,2% registados em 2024.

Esta quota tem vindo a aumentar desde 2004, o primeiro ano para o qual foram recolhidos dados, e no qual a fatia correspondente era de 9,6%. “No entanto, ainda há progressos a fazer, uma vez que a meta da União Europeia para a energia proveniente de fontes renováveis em 2030 é de 42,5%“, sublinha o Eurostat, no destaque publicado esta quinta-feira.

Para atingir este objetivo, será necessário um aumento médio anual de 3,3 pontos percentuais (p.p.) entre 2026 e 2030.

Entre os países da UE, a Suécia registou a maior quota de consumo final bruto de energia proveniente de fontes renováveis, com 65,4%. O país baseou-se sobretudo na biomassa sólida, na energia hídrica e na energia eólica. Seguiu-se a Finlândia, com 53%, apoiando-se principalmente na biomassa sólida, na energia eólica e na energia hídrica, à frente da Dinamarca, com 48,2%, cuja energia renovável provém sobretudo da biomassa sólida, da energia eólica e do biogás. As menores quotas de energias renováveis foram registadas na Bélgica (14,9%), na Eslováquia (16,3%) e na Irlanda (17,2%). Portugal fica-se pelo oitavo lugar, com uma percentagem abaixo de 40%.