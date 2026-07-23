Preço do combustível faz ‘voar’ 70% do lucro da EasyJet no segundo trimestre

A EasyJet alcançou um lucro antes de impostos de 85 milhões de libras (cerca de 99 milhões de euros) entre abril e junho, uma queda homóloga de 70%, devido ao aumento do preço do combustível e à menor procura.

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De acordo com a informação disponibilizada pela companhia aérea, as receitas do grupo aumentaram 2% no segundo trimestre do ano (o terceiro trimestre do ano fiscal da empresa, que termina em setembro), atingindo 2.983 milhões de libras (cerca de 3.490 milhões de euros).

Já o EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) diminuiu 38%, para 304 milhões de libras (cerca de 355 milhões de euros), indicou a transportadora.

Os custos com combustível aumentaram 105 milhões de libras (cerca de 123 milhões de euros) em relação ao ano passado, precisou o grupo.

Entre abril e junho, a EasyJet transportou 25 milhões de passageiros, menos 0,4% do que no mesmo trimestre do ano passado, enquanto a taxa de ocupação situou-se, nesse período, em 88,9%, contra os 90,2% registados no mesmo período de 2025.

Citado em comunicado, o presidente executivo (CEO) da companhia, Kenton Jarvis, afirmou que “durante o trimestre, a companhia continuou a gerir o impacto do conflito no Médio Oriente, bem como os seus efeitos nos preços do combustível e nas tendências de reserva”.

“À medida que a confiança do consumidor aumenta, observamos que a diferença na taxa de ocupação para a época alta de verão diminui e que o horizonte de reservas se alarga, uma vez que os clientes continuam a dar prioridade às viagens e a aproveitar as excelentes tarifas”, salientou o dirigente.

Além disso, durante o trimestre, registou-se uma forte procura de reservas de última hora – efetuadas no próprio mês da partida -, mas isso revelou-se “insuficiente para compensar totalmente a tendência mais fraca das reservas observada após o início do conflito”, sublinhou a companhia aérea.

A Easyjet está a ser disputada por dois fundos norte-americanos, a Castlelake e a Apollo.

A oferta da Apollo, que avalia o grupo em 5,7 mil milhões de libras (cerca de 6,7 mil milhões de euros), supera a da Castlelake e conta com a preferência da companhia.

Desta forma, a Apollo tem até 07 de agosto para apresentar uma oferta, enquanto o prazo para a Castlelake está fixado em 03 de agosto.