PRR. Municípios da Área Metropolitana de Lisboa entregaram 12 mil casas

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Os municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML) já entregaram cerca de 12 mil habitações a famílias desta região desde 2022, num investimento na ordem dos 1.500 milhões de euros, ao abrigo do Programa de Apoio ao Acesso à Habitação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). As 18 câmaras municipais “estão a redobrar esforços para entregar mais cerca de 4.000 casas até ao final de agosto deste ano, que é o prazo limite do programa”, avança esta quinta-feira a AML.

Com a entrega de mais 4.000 casas até ao final de agosto, os 18 municípios deverão, assim, assumir perto de 60% da totalidade das habitações candidatas a nível nacional – 27.500 casas – a financiamento do PRR. Refira-se que a data para a conclusão das metas preconizadas no Programa de Apoio ao Acesso à Habitação do PRR foi alargada até 31 de agosto deste ano.

Este “programa estabeleceu, inicialmente, como meta para todo o país a disponibilização de 26.000 casas (posteriormente revista para 27.500), o que significa que, no cenário expectável de entrega de 16.000 habitações a famílias da região, cerca de 60% do total de casas entregues em todo o país” dizem respeito à AML, assinala esta entidade, num comunicado enviado às redações após uma reunião do Grupo de Trabalho Metropolitano de Habitação, realizada esta quarta-feira.

Os municípios estão ainda a redobrar esforços para entregar mais cerca de 4.000 casas até ao final de agosto deste ano, que é o prazo limite do programa. Área Metropolitana de Lisboa (AML)

O ECO/Local Online questionou a AML sobre a distribuição das casas entregues pelos 18 concelhos da região, mas não obteve resposta.

“Num momento em que o acesso à habitação constitui uma das matérias mais críticas na região metropolitana, a capacidade de concretização e a eficácia da ação dos municípios tem sido determinante para transformar os recursos financeiros do PRR em soluções concretas no terreno”, enfatiza a AML, na mesma nota enviada às redações.

Além das 27.500 mil casas em todo o país, somam-se 3.500 habitações a custos acessíveis, 1.800 casas no âmbito da bolsa nacional de alojamento urgente e temporário, 840 entregues às forças de segurança e 18 mil a custos acessíveis para alunos do Ensino Superior.