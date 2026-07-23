Shortlist. Mesas de verão, cinema ao ar livre e novos perfumes

Da renovação do lounge La Première da Air France a uma nova loja da Hermès em Sydney, a seleção desta semana cruza viagens, design, perfumaria e gastronomia. Há também cinema ao ar livre.

A Shortlist desta semana começa no renovado lounge La Première da Air France, em Paris, e passa pela segunda loja da Hermès em Sydney. Na perfumaria, a Acqua di Parma apresenta uma coleção de verão desenhada por Laura Gonzalez, enquanto a Jean Paul Gaultier prepara o seu primeiro grande lançamento feminino em dez anos. A seleção inclui ainda a celebração dos 80 anos da Vespa, experiências na adega da Lavradores de Feitoria, cinema junto ao Tejo no Altis Belém e no Solar do Vinho do Dão, e os vencedores do concurso de Vinhos de Lisboa.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

1. Air France renova o lounge La Première em Paris

A Air France redesenhou o lounge La Première no Terminal 2E do aeroporto Paris-Charles de Gaulle, numa intervenção orientada para aumentar a privacidade e o conforto dos passageiros. Com mais de mil metros quadrados, o espaço prolonga em terra a experiência da primeira classe da companhia aérea francesa, e recupera um clássico do design (e de uma época de ouro da aviação): a poltrona Ribbon, de Pierre Paulin, de 1966. A proposta gastronómica permanece sob a direção de Alain Ducasse e da sua equipa e a carta de vinhos e champanhes foi preparada por Xavier Thuizat, sommelier-chef da companhia aérea. O novo lounge inclui ainda um spa Sisley com duas salas de tratamentos, quartos individuais de repouso e uma cabine privada para chamadas.

2. A Acqua di Parma imagina um verão em La Caletta

A Acqua di Parma apresenta La Caletta, a coleção de verão de 2026, desenvolvida em colaboração com a arquiteta e designer de interiores Laura Gonzalez, inspirado numa enseada mediterrânica isolada. O principal lançamento é Bergamotto La Spugnatura Eau de Parfum, produzido a partir de uma técnica tradicional da Calábria que permite extrair manualmente a essência da bergamota com recurso a uma esponja.

A coleção inclui ainda um óleo para cabelo e corpo, uma edição limitada de Fico di Amalfi e três velas perfumadas. A linha Art of Living prolonga a coleção para lá da perfumaria, com raquetes de praia, um jogo do galo, um leque e um porta-chaves. Segundo a marca, as peças procuram traduzir o lazer italiano através do artesanato e do design contemporâneo.

3. La Favorite abre uma nova década olfativa para Jean Paul Gaultier

A Jean Paul Gaultier prepara o lançamento de La Favorite, o primeiro grande perfume feminino apresentado pela casa em dez anos, num momento de transição criativa, marcado pela chegada do designer neerlandês Duran Lantink. O nome escolhido é, em si mesmo, uma provocação. Em francês, la favorite era a designação atribuída à amante oficial do rei, uma figura com influência e estatuto próprios no interior da corte.

4. Enólogo por um dia, no Douro

“Enólogo por um Dia”, uma proposta da Lavradores de Feitoria, criado em 2000 a partir da associação de produtores durienses, convida os entusiastas do vinho desta região (e não só) a “pôr as mãos na massa” e conhecerem melhor como se produzem os vinhos em todas as suas etapas, da visita à vinha e à adega, passando pela linha de engarrafamento e sala de barricas, criação de um lote e preparação de uma garrafa personalizada para levar para casa.

A experiência, de duas horas e meia de duração (200 euros), termina com uma prova de vinhos de três vinhas especiais: a Vinha de Meruge, Vinha de Sobreiro e Vinha da Quinta da Costa.

5. O Solar do Vinho do Dão abre os jardins ao cinema, Altis Belém também

O Solar do Vinho do Dão, em Viseu, recebe sessões inaugurais do “Cinema na Cidade”, uma iniciativa promovida pelo Cine Clube de Viseu, entre 27 e 29 de julho, às 21h30. Durante três noites, os jardins do edifício transformam-se numa sala de cinema ao ar livre. O programa abre com A Pequena Amélie, a 27 de julho, prossegue no dia seguinte com Os Domingos e termina, a 29 de julho, com Família à Força. Ao longo das sessões, o público poderá também provar vinhos do Dão.

Outra proposta de cinema ao ar livre acontece em Lisboa, no Altis Belém Hotel & Spa, a 24 de julho, que recebe uma sessão de cinema ao ar livre no deck do 38º41′ Gastrobar. No ecrã passa Mulher de Ouro, filme protagonizado por Helen Mirren e Ryan Reynolds que recupera a história de Maria Altmann e da batalha judicial para recuperar um retrato pintado por Gustav Klimt e confiscado pelos nazis à sua família.

O programa começa às 20h00, com um cocktail de boas-vindas e small bites da carta do bar. A projeção está marcada para as 21h00, com lugares distribuídos pelos sofás do deck, pipocas incluídas (30 euros, sob inscrição).

6. Grande medalha de ouro para estes vinhos de Lisboa

A XVI edição do Concurso de Vinhos de Lisboa, uma iniciativa da Comissão Vitivínicola da Região de Lisboa, atribuiu 44 medalhas a produtores da região, numa avaliação que reuniu 147 amostras de 52 produtores. No final, estes foram considerados pelo júri os melhores por categoria: Tinto, Adegamãe Reserva 2019, Adegamãe. Branco, Casa das Gaeiras Fernão-Pires 2021, Tapada Das Gaeiras. Melhor Arinto, Madame Pió Reserva 2022, Cas’amaro. Melhor Vital, Casa das Gaeiras Reserva 2024, Tapada Das Gaeiras. Melhor Leve. Azulejo 2025, Casa Santos Lima.

9. Hermès abre uma segunda loja em Sydney

A Hermès inaugurou a sua segunda loja em Sydney, procurando interpretar as paisagens locais e os rios costeiros através da arquitetura, das cores e dos materiais e dando destaque à arte e à coleção da marca. Desenhada pelo gabinete parisiense RDAI, a loja apresenta uma fachada transparente envolvida por revestimentos metálicos em tons de ouro claro. No interior, azuis suaves, tonalidades de areia, madeira e tecidos de algodão acompanham um percurso pelos 16 métiers da Hermès.

A loja reúne ainda obras da coleção Émile Hermès e da coleção de fotografia contemporânea da marca. Entre as peças selecionadas encontram-se Malakata, de Marine Wallon, e Scène de courses, do artista britânico James Alexander Walker, numa referência às origens equestres da maison.

10. Vespa assinala 80 anos com livro da Assouline

Criada pela Piaggio no período do pós-guerra como uma solução de mobilidade acessível, a Vespa ultrapassou a sua função utilitária. Ganhou espaço no cinema e na cultura popular e é hoje um símbolo do design e do estilo de vida italianos. É deste fenómeno que trata Vespa, o livro editado pela Assouline, assinala os 80 anos da marca italiana de scooters percorrendo a sua história através de imagens de arquivo e das colaborações de nomes como Dior, Armani e Salvador Dalí.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.