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Sport TV ‘convoca’ Calema para dar pontapé de saída para a nova época desportiva

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O mote ”Só perde quem não vê. Onde é que se vê?” ganha nova vida pela voz dos Calema, numa campanha com criatividade da Tux&Gill e planeamento de meios da Fullsix.

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A Sport TV lançou a campanha de arranque de época 2026/2027, novamente com o mote ”Só perde quem não vê. Onde é que se vê?”. Os Calema dão voz.

O conceito desta campanha constrói-se à volta do FOMO (Fear of Missing Out) uma expressão que traduz o sentimento de quem perde algo de que toda a gente fala. “Neste caso, o verdadeiro adepto não quer perder os grandes momentos da nova época e para isso sabe onde é que se vê“, explica o canal, em comunicado.

A Sport TV lembra que Liga Portugal, Liga Francesa, Liga Italiana, Liga Saudita, NBA, ATP e UFC são alguns das competições que poderão ser vistas, com destaque para “os melhores jogos da semana” da Liga dos Campeões e da Liga Europa.

Na Liga dos Campeões, o canal continuará até 2031 a ter primeira e a segunda escolha de cada semana de competição. No entanto, a partir da época 2027/2028, a Sport TV perde a Liga Europa para as mãos da Dazn. Também a partir de 2027 a transmissão do MotoGP transita para a plataforma concorrente.

Escolhemos os Calema, um dos maiores fenómenos da música portuguesa, pela enorme capacidade que têm de chegar a públicos muito diversificados e de unir diferentes gerações. Acreditamos que esta nossa união, Calema e Sport TV, pode aproximar ainda mais pessoas do desporto, do futebol e das emoções únicas que só o desporto proporciona”, afirma Nuno Ferreira Pires, CEO do canal desportivo.

Se conseguirmos que, através desta campanha, mais portugueses descubram ou redescubram a paixão pelo desporto, teremos cumprido um objetivo que vai muito além da comunicação da nova época e que é a de fazer crescer este setor vital para a economia nacional”, argumenta ainda.

A criatividade da campanha foi desenvolvida pela agência Tux&Gill e produzida pela Trix Produção Audiovisual, com o planeamento de meios a cargo da Fullsix. Estará presente em televisão, imprensa, rádio, outdoor, aviões nas praias e digital.

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