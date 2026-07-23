United Hospitality Management tem novo vice-presidente para operações europeias

O antigo responsável pelo Pine Cliffs Resort passa a integrar a estrutura central do grupo hoteleiro, que gere ativos de 3 mil milhões.

Hélder Martins é o novo vice-presidente de operações para a Europa da United Hospitality Management (UHM), deixando a liderança do Pine Cliffs Resort, no Algarve, onde era Complex General Manager. A promoção foi anunciada esta quinta-feira pelo grupo.

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O gestor tem mais de 26 anos de experiência internacional em hotéis e resorts dos segmentos de luxo e lifestyle, de acordo com o comunicado a empresa. O seu percurso profissional abrange três continentes e seis países, incluindo funções em marcas como W Hotels, Westin, Marriott e Sheraton. Antes de assumir a gestão do Pine Cliffs Resort, Hélder Martins liderou a abertura do Hyatt Regency Lisbon, a primeira unidade da Hyatt em Portugal.

“Ao longo dos anos, tive o privilégio de trabalhar com equipas extraordinárias em projetos que realmente elevam os padrões da hospitalidade de luxo ao próximo nível. Estou profundamente grato à liderança da UHM por este voto de confiança. Olho para o próximo capítulo da UHM com o mesmo compromisso para com a excelência operacional, o serviço autêntico e a criação de valor sustentável que sempre guiou a minha carreira”, diz Hélder Martins, em comunicado.

“A nomeação do Hélder é um momento de orgulho para a United Hospitality Management e uma prova concreta daquilo que somos enquanto organização. O Hélder foi determinante em alguns dos nossos marcos mais importantes – desde a abertura do primeiro Hyatt em Portugal até à contínua consolidação do Pine Cliffs Resort como um dos destinos de luxo mais reconhecidos da Europa”, refere, no mesmo comunicado, o Carlos Leal, executive chairman da UHM.

A empresa está há 30 anos na gestão hoteleira do segmento de luxo e gere um portefólio de mais 3 mil milhões de euros de ativos. As suas parcerias incluem grupos como IHG, Marriott, Accor, Hyatt, Wyndham e Yotel. A empresa entrou recentemente no mercado indiano através da aquisição da Rosastays, que acrescentou 17 unidades de alojamento.