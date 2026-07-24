⛽ Preço dos combustíveis volta a subir. Litro de gasóleo e gasolina ultrapassa os 2 euros

Os preços dos combustíveis em Portugal vão ter um novo aumento na próxima segunda-feira com o gasóleo novamente em destaque. O litro do diesel deverá subir 9 cêntimos e o da gasolina 3 cêntimos, segundo o Automóvel Club de Portugal. Ambos os combustíveis ficarão assim muito próximos da fasquia dos dois euros.

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O custo do preço médio do litro do gasóleo esta sexta-feira, 17 de julho, é de 1,968 euros, enquanto o preço médio da gasolina ascende a 1,974 euros, de acordo com os dados disponibilizados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Ora, perante as previsões de subida, o preço médio do diesel deverá marcar os 2,058 euros por litro para a semana, enquanto a gasolina deverá ascender a 2 euros por litro.

Estas previsões devem ser, contudo, lidas com alguma cautela. Isto porque podem ainda variar consoante as oscilações que existam nos preços do crude e dos refinados ao longo desta sexta-feira. Além disso, está aqui patente um preço médio: diferentes postos praticam diferentes preços, dado que o mercado é liberalizado.

A ACP aponta que os preços dos combustíveis estão a ser impactados pela guerra entre Estados Unidos e o Irão. Esta semana houve um reacender das tensões, com aliados do Irão, os Houthis, a ameaçarem bloquear outro corredor comercial além de Ormuz, o estreito de Bab-el-Mandeb.

O preço do barril de Brent, negociado em Londres e que serve 3,13% para os 97,54 dólares.

Em Portugal, está ainda ativa uma ‘almofada’, que garante que, quando os preços sobem, o Estado não arrecada uma receita adicional em IVA. Desde que estalou a guerra no Médio Oriente, o Governo comprometeu-se a aplicar ainda uma redução nos preços dos combustíveis, sempre que o aumento dos mesmos for superior a 10 cêntimos.

Na semana passada, o Governo alterou o desconto do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), aumentando-o. O ministro da presidência, António Leitão Amaro, anunciou que o gasóleo teria um desconto de seis cêntimos que, com impostos, chegaria aos 7,4 cêntimos. Na gasolina, foram anunciados 4,6 cêntimos de desconto, o que significa 5,7 cêntimos com imposto.

A ministra do Ambiente e Energia tem manifestado preocupação com as subidas dos preços dos combustíveis, pedindo análises ao regulador e à Entidade Nacional dos Serviços Energéticos, tendo colocado a hipótese de fixação de margens no caso de se verificarem distorções no mercado.

Saiba aqui de que forma é que a fixação de margens pode concretizar-se e compreenda melhor, neste outro artigo, o que faz mexer os preços dos combustíveis.