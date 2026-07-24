5 coisas que vão marcar o dia

Esta quinta-feira está na agenda a divulgação de resultados semestrais de grandes cotadas, o fim do pacote de tarifas norte-americanas, a publicação da estimativa rápida do índice PMI (Purchasing Managers’ Index) pela S&P Global, estatísticas sobre a avaliação bancária da habitação e uma manifestação estudantil junto ao Ministério da Educação.

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Sonaecom, Santander e Volkswagen apresentam contas

Esta quinta-feira, a Sonaecom dá a conhecer o desempenho do primeiro semestre do ano. Em 2025, a empresa totalizou 51,6 milhões de euros de lucro, com o volume de negócios a cair 6,3%, face ao ano anterior, para 17,1 milhões de euros.

No setor automóvel, a Volkswagen apresenta os resultados do primeiro semestre, depois de recentemente ter anunciado que vai reduzir a sua capacidade de produção em 25% e que estão a ser planeados cerca de 100 mil despedimentos.

Já no setor financeiro, o Santander revela os resultados da sua operação em Portugal, dados que serão escrutinados para perceber a evolução da margem financeira depois de na quarta–feira passada o Banco Central Europeu decidir congelar as taxas de juro.

Como está a atividade empresarial na Zona Euro?

Também esta sexta-feira, a S&P Global divulga a estimativa rápida do índice PMI (Purchasing Managers’ Index) para a Zona Euro e para as suas principais economias. O indicador, que mede a atividade dos setores industrial e de serviços, será acompanhado de perto pelos mercados como termómetro antecipado do crescimento económico europeu.

Expiram as tarifas globais de 10% impostas por Trump

Esta sexta-feira expiram as tarifas globais de 10% que a administração de Donald Trump tinha imposto ao abrigo da Lei do Comércio dos Estados Unidos, que permite ao Presidente norte-americano aplicar sobretaxas temporárias, por um período limitado, para lidar com desequilíbrios na balança de pagamentos, sem necessidade de aprovação prévia do Congresso.

INE divulga estatísticas da avaliação bancária da habitação

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai publicar estatísticas referentes ao pessoal de Saúde de 2025, que permitirão avaliar a evolução dos recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde e no setor privado. São também divulgadas as Estatísticas do Rendimento ao nível local, referentes a 2024. Por fim, será divulgado o Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação relativo a junho de 2026, numa altura em que o mercado imobiliário se mantém sob forte pressão nos preços.

Manifestação nacional contra o “caos nos Exames Nacionais”

Esta sexta-feira está marcada para as 18h00, em frente ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação, uma manifestação nacional contra o “caos nos Exames Nacionais”. O protesto é promovido pelo movimento Chumbado.pt, formado por alunos do ensino secundário, que reivindicam que nenhum estudante seja prejudicado por “erros políticos e logísticos do Ministério da Educação” no processo de correção e classificação dos exames, exigindo medidas que garantam uma avaliação justa em todas as fases dos exames, a isenção das taxas de reapreciação e a demissão do ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre. A manifestação surge depois de semanas de polémica em torno de falhas na digitalização e correção dos exames nacionais, que têm colocado sob pressão a tutela.