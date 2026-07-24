Agências governamentais, organizações desportivas e empresas promovem programas de aulas de natação para prevenir afogamentos

Sob o lema “Vamos nos unir para reverter essa situação”, uma iniciativa promovida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelas Nações Unidas para aumentar a conscientização sobre um problema que causa mais de 300.000 mortes por ano em todo o mundo.

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A campanha deste ano busca mobilizar governos, organizações, empresas e cidadãos para reduzir os afogamentos e avançar rumo à meta global de diminuir essas mortes em 35% até 2035. Na Espanha, segundo a Real Federação Espanhola de Salvamento e Resgate (RFESS), foram registadas 92 mortes por afogamento acidental em junho, o maior número para esse mês desde o início da série histórica.

A ONU, que instituiu este dia em 2021, identifica o aprendizado da natação, a segurança na água e o resgate seguro como algumas das medidas mais eficazes para a prevenção de afogamentos. Nesse sentido, agências governamentais, organizações desportivas e empresas do setor estão promovendo programas voltados para o aprimoramento das habilidades aquáticas e o fomento da prevenção.

Assim, a World Aquatics desenvolve programas destinados a promover habilidades aquáticas e segurança na água desde tenra idade, enquanto a European Aquatics, por meio de uma aliança com a Fluidra, uma das empresas líderes no setor de piscinas, promove a implantação de piscinas móveis em mais de 50 regiões europeias, incluindo algumas áreas da Espanha sem acesso à infraestrutura aquática.

O objetivo é facilitar o ensino da natação e levar o treino em segurança aquática a grupos que atualmente não têm acesso a essas instalações. A tecnologia também desempenha um papel fundamental na prevenção: a Fluidra integrou a solução de inteligência artificial da Lynxight nas suas piscinas comerciais. Essa solução analisa imagens capturadas por câmaras de segurança para detetar padrões que possam indicar uma situação perigosa na água e alertar a equipe sobre possíveis riscos.

Organizações como a Cruz Vermelha Espanhola também intensificam as campanhas de conscientização e prevenção durante o verão em praias, piscinas e outros espaços aquáticos, enfatizando a importância da supervisão de menores, da escolha de áreas de banho supervisionadas e da adoção de hábitos seguros na água, destacando que existem certos grupos que são especialmente vulneráveis ​​nesta época do ano e requerem atenção especial, como pessoas com mais de 65 anos, bebés e crianças menores de 4 anos e pessoas com doenças crónicas.