Alemanha alerta indústria de defesa para risco de espionagem russa

Os serviços de informação da Alemanha alertaram esta quinta-feira para um aumento do risco de espionagem, sabotagem e potenciais ataques associados à Rússia contra empresas da indústria da defesa, numa altura em que a União Europeia (UE) e o Reino Unido avançaram com sanções a entidades e hackers russos que têm desenvolvido ciberataques contra infraestruturas de países e organizações estatais europeias.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A agência considera que o nível de ameaça permanece elevado desde que o chanceler alemão, Friedrich Merz, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acordaram aprofundar a cooperação entre os dois países, em março deste ano, num aviso de segurança dirigido ao setor, refere o documento consultado pelo Euractiv.

As autoridades alemãs admitem que empresas da indústria da defesa e infraestruturas militares poderão tornar-se alvo de operações conduzidas por serviços de informações russos ou por intermediários ao seu serviço.

A entidade também advertiu que ataques direcionados contra indivíduos, particularmente altos executivos, não podem ser descartados, recordando que o CEO da Rheinmetall, Armin Papperger, vive sob proteção policial desde 2022. Em 2024, os Estados Unidos alertaram Berlim para um alegado plano russo para assassinar o responsável pela maior empresa de defesa alemã, avançou na altura a Reuters.

Entre as principais preocupações descritas no relatório está também a utilização de dados de localização disponíveis comercialmente. Segundo o organismo, essas bases de dados podem permitir identificar deslocações, percursos habituais, residências ou locais de trabalho de funcionários ligados à indústria da defesa.

“Isso torna as campanhas de conscientização direcionadas sobre novos modos de operação e o treinamento regular sobre o uso seguro da tecnologia da informação e comunicação ainda mais importantes, especialmente em setores sensíveis como a indústria de segurança e defesa”, sublinha o comunicado da agência alemã, mencionado pelo mesmo site noticioso.

O organismo de inteligência interno da Alemanha recomenda, por isso, que os trabalhadores limitem a informação pessoal partilhada nas redes sociais e tenham especial precaução durante deslocações ao estrangeiro, sobretudo para países cujas autoridades disponham de amplos poderes para monitorizar comunicações e aceder a dispositivos eletrónicos.