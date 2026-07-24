Alunos e professores pedem demissão do ministro em manifestação em Lisboa

Mais de uma centena de alunos e professores estavam esta tarde a manifestar-se em Lisboa, em frente ao Ministério da Educação, pedindo a demissão do ministro Fernando Alexandre, após as falhas técnicas ocorridas na digitalização dos exames nacionais.

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“Está na hora está na hora do ministro ir embora”, “Governo escuta os estudantes estão em luta” eram os ‘slogans’ mais ouvidos junto à sede do Ministério da Educação, na Avenida Infante Santo, onde foi também colocada uma tarja onde de lia: “Ministro chumbado”. O protesto estava a decorrer vigiado por um dispositivo policial.

A manifestação é promovida pelo movimento Chumbado.pt, composto por alunos do Ensino Secundário. Em comunicado, o movimento reivindica também que nenhum estudante seja prejudicado por “erros políticos e logísticos do Ministério da Educação” no processo de correção e classificação dos exames nacionais.

Exigem também medidas para “uma avaliação justa de todos os exames nas várias fases e a isenção das taxas de reapreciação”. Presentes na manifestação em solidariedade com os estudantes e professores representantes dos partidos Livre, PCP e Bloco de Esquerda disseram concordar com uma comissão parlamentar de inquérito ao processo.

Pela primeira vez este ano, quase 300 mil exames nacionais do ensino secundário foram avaliados em formato digital, mas o processo registou várias falhas técnicas, obrigando ao adiamento por alguns dias da divulgação das notas. O ministro da Educação tem reconhecido os problemas e garantiu que nenhum aluno será prejudicado.