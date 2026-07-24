Bruxelas toma “nota positiva” do respeito dos EUA pelo teto de 15% nas tarifas

A União Europeia (UE) tomou esta sexta-feira “nota positiva” das novas tarifas aduaneiras anunciadas na quinta-feira pelos Estados Unidos e que respeitam o teto de 15% previsto no acordo assinado há um ano entre os dois blocos.

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“A UE nota positivamente o facto de este resultado estar em conformidade com os compromissos pautais dos EUA acordados no âmbito da Declaração Conjunta UE-EUA”, disse o porta-voz da Comissão Europeia para o Comércio, Olof Gill.

O novo regime de taxas aduaneiras anunciado por Washington, que afeta cerca de 60 economias, respeita no que diz respeito à UE, o teto de 15% que figurava nesse acordo assinado há um ano em Turnberry, na Escócia.

“Estabelece uma taxa de tributação de 10% ‘tudo incluído’ para a UE e reintroduz as isenções de direitos aduaneiros adicionais sobre certos produtos europeus, como a cortiça e os diamantes”, além de bens que já estavam isentos, como os aviões e as suas peças sobresselentes, bem como os medicamentos genéricos, sublinhou o porta-voz.

Isto cria uma “dinâmica positiva” para as conversações transatlânticas sobre diversos temas, desde as matérias-primas estratégicas à inteligência artificial, adiantou ainda Gill.

O anúncio de Washington foi feito poucas horas após a decisão da UE de aplicar uma multa de 890 milhões de euros à Google, por infrações à concorrência no setor digital, incluindo favorecer os seus serviços na Pesquisa Google e restringir o encaminhamento de utilizadores para canais de compra alternativos.

Esta nova sanção aplicada a um gigante tecnológico americano tinha alimentado receios de eventuais retaliações por parte de Washington, por exemplo, sob a forma de um aumento dos direitos aduaneiros, com a administração Trump a acusar regularmente a UE de visar injustamente as empresas americanas através da sua legislação sobre o digital.