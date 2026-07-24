Candidaturas ao ensino superior continuam em queda: seguem 45% abaixo de 2025
As candidaturas ao ensino superior continuam muito abaixo do ano passado. Ao quarto dia, foram submetidas 14.191, menos 11.432 do que em 2025, numa fase marcada pelos problemas nos exames nacionais.
No quarto dia da primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, tinham sido submetidas 14.191 candidaturas, segundo dados da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), menos 11.432 do que no mesmo momento de 2025, uma quebra de cerca de 45% face às 25.623 candidaturas registadas no ano passado.
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A quebra mantém-se desde o arranque do concurso. No primeiro dia foram submetidas apenas 304 candidaturas, face às 10.183 registadas no mesmo momento de 2025. No segundo dia, o total ascendia a 2.722, quando no ano passado era de 16.339, e no terceiro dia tinham sido registadas 7.990 candidaturas, abaixo das 21.462 contabilizadas no mesmo momento de 2025.
O concurso decorre numa altura em que a divulgação das classificações dos exames nacionais foi marcada por vários problemas, o que levou o Ministério da Educação, liderado por Fernando Alexandre, a adotar medidas excecionais para evitar prejuízos para os alunos, incluindo a realização de uma época especial de exames, entre 3 e 8 de setembro.
O ministro da Educação, Fernando Alexandre, revelou esta sexta-feira que foram apresentados 8.900 pedidos de reapreciação na primeira fase dos exames nacionais, mais 2.700 do que no ano passado, o que representa um aumento de cerca de 44% face aos 6.200 registados em 2025.
A primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior arrancou a 20 de julho e decorre até 6 de agosto, disponibilizando cerca de 56 mil vagas. Os resultados serão divulgados a 23 de agosto.
Na sequência dos problemas registados nos exames, o PS deu ao Governo até ao início de setembro para esclarecer as falhas. Caso as respostas não cheguem ou sejam insuficientes, o partido admite avançar com uma comissão parlamentar de inquérito.
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