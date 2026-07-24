Candidaturas ao ensino superior continuam em queda: seguem 45% abaixo de 2025

No quarto dia da primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, tinham sido submetidas 14.191 candidaturas, segundo dados da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), menos 11.432 do que no mesmo momento de 2025, uma quebra de cerca de 45% face às 25.623 candidaturas registadas no ano passado.

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A quebra mantém-se desde o arranque do concurso. No primeiro dia foram submetidas apenas 304 candidaturas, face às 10.183 registadas no mesmo momento de 2025. No segundo dia, o total ascendia a 2.722, quando no ano passado era de 16.339, e no terceiro dia tinham sido registadas 7.990 candidaturas, abaixo das 21.462 contabilizadas no mesmo momento de 2025.

O concurso decorre numa altura em que a divulgação das classificações dos exames nacionais foi marcada por vários problemas, o que levou o Ministério da Educação, liderado por Fernando Alexandre, a adotar medidas excecionais para evitar prejuízos para os alunos, incluindo a realização de uma época especial de exames, entre 3 e 8 de setembro.

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, revelou esta sexta-feira que foram apresentados 8.900 pedidos de reapreciação na primeira fase dos exames nacionais, mais 2.700 do que no ano passado, o que representa um aumento de cerca de 44% face aos 6.200 registados em 2025.

A primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior arrancou a 20 de julho e decorre até 6 de agosto, disponibilizando cerca de 56 mil vagas. Os resultados serão divulgados a 23 de agosto.

Na sequência dos problemas registados nos exames, o PS deu ao Governo até ao início de setembro para esclarecer as falhas. Caso as respostas não cheguem ou sejam insuficientes, o partido admite avançar com uma comissão parlamentar de inquérito.