Chanceler alemão avança com remodelação no governo antes das eleições regionais
Friedrich Merz vai proceder a uma remodelação governamental para tentar inverter os baixos índices de popularidade antes das eleições regionais.
O chanceler alemão, Friedrich Merz, anunciou esta sexta-feira uma remodelação governamental que é encarada como uma tentativa de melhorar os baixos índices de popularidade antes das eleições regionais.
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Carsten Linnemann vai assumir o cargo de novo ministro da Saúde, pasta anteriormente ocupada por Nina Warken, que passa a chefe de gabinete do líder do executivo. Merz anunciou ainda que Philipp Amthor vai assumir o cargo de ministro das Relações com os Estados Federados, acrescentando que estão planeadas outras mudanças, embora “necessite de mais tempo para as implementar”.
O chanceler tomou as novas medidas em resposta à crise desencadeada pela demissão de Jens Spahn — líder do grupo parlamentar formado pelo partido União Democrata-Cristã (CDU), e a União Social-Cristã (CSU). O grupo parlamentar vai ser liderado por Thorstein Frei da CDU.
Merz assumiu o cargo há menos de 15 meses com a promessa de reformar e relançar a economia da Alemanha — a maior da Europa — após anos de estagnação.
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