Do Minho à Madeira e Açores, 10 universidades criam rede para reforçar cooperação científica
Dez universidades do país constituem, esta sexta-feira, o Consórcio de Escolas de Ciências para reforçar a cooperação nas áreas da formação, investigação e inovação.
Do Minho ao Algarve, passando pelas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, 10 universidades públicas portuguesas dão esta sexta-feira, em Braga, o primeiro passo para a criação do Consórcio de Escolas de Ciências (CEC). Esta nova rede nacional de instituições do Ensino Superior visa reforçar a cooperação em áreas tão diversas como a formação avançada, investigação, inovação.
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A assinatura do protocolo acontece na manhã desta sexta-feira, na reitoria da Universidade do Minho (UMinho), e contará com a presença do ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, e dos responsáveis pelas universidades dos Açores, Algarve, Aveiro, Beira Interior, Évora, Lisboa, Madeira, Minho, Porto e Trás-os-Montes e Alto Douro.
Durante os primeiros dois anos, a sede deste consórcio ficará instalada na Escola de Ciências da universidade minhota, em Braga, sob a liderança do seu presidente, José Manuel González-Méijome, segundo anuncia esta universidade num comunicado enviado às redações.
Esta nova plataforma visa reforçar a cooperação entre as Escolas e Faculdades de Ciências das 10 universidades públicas portuguesas, designadamente na definição de políticas públicas e na dinamização de mais projetos conjuntos. Incentivar as vocações científicas entre os jovens, e valorizar a literatura e a cultura científicas também fazem parte dos objetivos deste consórcio.
A cooperação entre as instituições incidirá nos campos da educação, formação avançada, investigação, inovação, e na comunicação de ciência no domínio das Ciências Exatas e Naturais.
Por fim, adianta a UMinho na mesma nota, “o consórcio ficará também aberto à futura adesão de outras escolas, faculdades ou departamentos do Ensino Superior público que tenham atividade relevante nestas áreas”.
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