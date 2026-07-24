ERA cria ‘condomínio’ dentro do Vodafone Paredes de Coura

A imobiliária marca presença no festival de música Vodafone Paredes de Coura pela primeira vez e procura 64 'moradores' para o seu 'condomínio'.





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A ERA Imobiliária estreia-se no Vodafone Paredes de Coura, que decorre entre 12 e 15 de agosto, com um ‘condomínio’ feito à medida do festival de música. A marca está agora à procura de 64 ‘moradores’, tendo lançado um passatempo para o efeito.

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O “Condomínio ERA” é composto por 24 tendas posicionadas a 700 metros do palco principal e ao lado da Praia Fluvial do Taboão. Além do alojamento, os vencedores terão acesso a um kit de boas-vindas, uma zona lounge exclusiva, piscina e aceso a uma localização no recinto, entre o supermercado e a área de churrasco.

A marca desafia os detentores do passe geral do evento a encarnarem o papel de consultores imobiliários e a publicar um vídeo no Instagram da ERA Portugal a promover este condomínio como se tivesse acabado de entrar no mercado. Serão premiados os autores das propostas mais criativas. O passatempo decorre até 30 de julho e os vencedores serão anunciados no dia 31 de julho.

A imobiliária vai também disponibilizar uma zona lounge na Praia Fluvial do Taboão, aberta a todos os festivaleiros. Esta primeira presença da ERA no Vodafone Paredes de Coura integra o novo posicionamento da marca “ERA. E Foi”.

“O condomínio ERA é uma forma divertida de cumprir a promessa de que a ERA é a rede imobiliária mais eficaz do mercado junto do público mais jovem. Quem não gostaria de ter um espaço confortável para relaxar, um terraço junto ao rio ou um estendal num campismo de festival? Com a ERA, tudo isto é prometido e garantido”, refere Susana Albuquerque, diretoria criativa da Uzina, agência responsável pela ideia, citada em comunicado.

“Quando decidimos marcar presença no Vodafone Paredes de Coura pela primeira vez, quisemos fazê-lo de uma forma diferente. O Condomínio ERA nasce precisamente da vontade de levar o universo imobiliário para um contexto inesperado e criar uma experiência que acrescente valor a quem vive o festival”, afirma Rui Torgal, CEO da ERA Portugal.