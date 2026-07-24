Espanha prolonga vida dos F-18 após colapso do programa de caças europeu

Depois do colapso programa europeu de construção de uma aeronave de combate comum FCAS, a Espanha vai prolongar gradualmente a operação dos caças F-18 até 2040.

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O Ministério da Defesa espanhol adjudicou esta semana à tecnológica Indra Group o desenvolvimento de novos testes para sistemas aéreos, destinados a apoiar a extensão da vida útil de mais de 60 aeronaves de quarta geração.

“Estas medidas não passam de soluções atenuantes”, afirmou Enrique Navarro Gil, consultor independente especializado no setor aeroespacial, citado pelo Euractiv. A decisão permitirá manter em operação aeronaves que, nessa altura, terão ultrapassado os 50 anos de serviço.

O prolongamento da vida útil dos F-18 surge num contexto marcado pelo fim do programa avaliado em 100 mil milhões de euros, projeto que envolvia a Dassault Aviation, a Airbus e a Indra. Logo após ser anunciado a descontinuação do projeto, Espanha pediu à Indra uma “análise imediata” ao impacto do fim do projeto que previa entregar a partir de 2040 caças para substituir os Eurofighter e Rafale atualmente em serviço.

Entretanto, Madrid já encomendou 45 Eurofighter Halcón I e II, cujas entregas decorrerão progressivamente ao longo da próxima década. Ainda assim, Enrique Navarro Gil alerta que estes aparelhos não resolvem o problema da substituição da atual frota.

“A previsão para 2040 é que, após a retirada dos F-18, a Força Aérea espanhola ficará apenas com um único tipo de caça com a chegada dos novos Eurofighter”, sublinhou o consultor ao mesmo jornal.

Outra alternativa passaria pela aquisição do caça furtivo norte-americano F-35, atualmente o único caça de quinta geração disponível no mercado, mas Espanha suspendeu essa aquisição no ano passado dando prioridade à indústria europeia, segundo o jornal espanhol El País.