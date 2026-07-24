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Esta é a chave do Euromilhões. Jackpot é de 70 milhões de euros

  • ECO
  • 20:28

O jackpot desta sexta-feira é de 70 milhões de euros, depois de não terem sido registados vencedores do primeiro prémio na semana anterior.

Com um primeiro prémio no valor de 70 milhões de euros, decorreu sexta-feira mais um sorteio do Euromilhões. O valor do jackpot subiu depois de não ter havido vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.

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Veja a chave vencedora do sorteio desta sexta-feira, 24 de julho:

Números: 8, 10, 30, 36 e 47

Estrelas: 1 e 4

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