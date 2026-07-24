Euribor a seis e 12 meses sobe para máximos desde 2024

A Euribor subiu esta sexta-feira a três, a seis e a 12 meses, nos dois prazos mais longos para máximos desde novembro e setembro de 2024, depois de o BCE ter mantido as taxas diretoras na quinta-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que subiu para 2,488%, continuou abaixo das taxas a seis (2,723%) e a 12 meses (2,993%).

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A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou hoje, ao ser fixada em 2,723%, mais 0,021 pontos que na quinta-feira e um novo máximo desde novembro de 2024.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a maio indicam que a Euribor a seis meses representava 39,17% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,73% e 24,79%, respetivamente.

No mesmo sentido, no prazo de 12 meses, a taxa Euribor avançou hoje para 2,993%, mais 0,046 pontos e um novo máximo desde setembro de 2024. A Euribor a três meses também subiu, ao ser fixada em 2,488%, mais 0,016 pontos que na quinta-feira.

O BCE (Banco Central Europeu) manteve na quinta-feira as três taxas diretoras, como antecipado pelo mercado, que agora prevê uma subida das mesmas em setembro.

Na anterior reunião de política monetária em 11 de junho, o BCE subiu, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente em 0,25 pontos percentuais, depois de as manter em abril, pela sétima reunião consecutiva e de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024. A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 9 e 10 de setembro, em Berlim.