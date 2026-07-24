Empresas

Farminveste converte obrigações em ações e aumenta capital

  • Lusa
  • 19:43

O aumento de capital foi de 1,8 milhões de euros, para 102,77 milhões, “mediante a emissão de 363.642 novas ações de categoria B com o valor nominal unitário de 5,00 euros”.

A Farminveste converteu obrigações em ações, tendo subsequentemente aumentado o capital social para 102,7 milhões de euros, adiantou em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Assim, a sociedade vem comunicar que, tendo “recebido instruções de conversão de 363.642 obrigações 2022-2026, no montante total global de 1.818.210,00 euros, em ações de categoria B, o respetivo Conselho de Administração, em execução da deliberação da Assembleia Geral de 19 de maio de 2022” deliberou o “correspondente aumento do capital social”.

Este aumento de capital foi de 1.818.210,00 euros, para 102.777.550,00 euros “mediante a emissão de 363.642 novas ações de categoria B com o valor nominal unitário de 5,00 euros”.

De acordo com o comunicado, o capital social da Farminveste passou assim a ser de 102.777.550,00 euros, “representado por 20.555.510 ações, com o valor nominal unitário de EUR 5,00, sendo 17.500.000 ações de categoria A e 3.055.510 ações de categoria B”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Farminveste converte obrigações em ações e aumenta capital

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Lucros da Sonaecom sobem 83% no primeiro semestre

Lusa,

O jornal Público, detido pela Sonaecom, registou um "crescimento das receitas de assinaturas" que compensou "a redução das receitas de publicidade".