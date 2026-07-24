Farminveste converte obrigações em ações e aumenta capital

A Farminveste converteu obrigações em ações, tendo subsequentemente aumentado o capital social para 102,7 milhões de euros, adiantou em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Assim, a sociedade vem comunicar que, tendo “recebido instruções de conversão de 363.642 obrigações 2022-2026, no montante total global de 1.818.210,00 euros, em ações de categoria B, o respetivo Conselho de Administração, em execução da deliberação da Assembleia Geral de 19 de maio de 2022” deliberou o “correspondente aumento do capital social”.

Este aumento de capital foi de 1.818.210,00 euros, para 102.777.550,00 euros “mediante a emissão de 363.642 novas ações de categoria B com o valor nominal unitário de 5,00 euros”.

De acordo com o comunicado, o capital social da Farminveste passou assim a ser de 102.777.550,00 euros, “representado por 20.555.510 ações, com o valor nominal unitário de EUR 5,00, sendo 17.500.000 ações de categoria A e 3.055.510 ações de categoria B”.