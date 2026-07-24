Gestor responsável pela operação da TAP vai deixar a companhia. É o segundo administrador a sair este ano
Mário Chaves, o administrador responsável pela operação da TAP e braço direito do CEO, vai para uma companhia aérea do Azerbeijão.
O administrador executivo responsável pela operação da TAP, Mário Chaves, vai deixar a companhia. O número dois do presidente executivo, Luís Rodrigues, vai trabalhar para a AZAL Airlines, uma transportadora aérea pública do Azerbeijão, avança o Expresso.
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A saída do gestor acontece com o processo de privatização da TAP perto do fim. Segundo o jornal, a indefinição sobre o seu futuro na companhia depois da entrada de um novo parceiro terá contribuído para a decisão.
Mário Chaves entrou na comissão executiva em maio de 2023, após ter regressado ao Grupo TAP para dirigir a Portugália. Começou como piloto e instrutor da companhia aérea, mas passou para a área de gestão operacional. Entre 2013 e 2106 trabalhou na IATA, a associação internacional do setor. Antes de voltar à TAP esteve na Icelandair, Cabo Verde Airlines e SATA, onde trabalhou com Luís Rodrigues.
O gestor é o segundo membro da comissão executiva a deixar a companhia este ano. O administrador financeiro, Gonçalo Pires, apresentou a renúncia ao cargo em janeiro e ingressou na Air Astana, a companhia aérea de bandeira do Cazaquistão, onde assumiu as mesmas funções. Foi substituído por Renato Inácio, que exercia a função de diretor sénior de Finanças Corporativas e Risco.
A privatização da TAP entra numa fase decisiva no final do mês com a apresentação das propostas vinculativas. Air France-KLM e Lufthansa são as empresas na corrida.
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