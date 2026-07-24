Greenvolt vende projeto solar na Hungria a grupo grego por 64,2 milhões de euros

A Greenvolt acaba de vender o chamado Projeto Kira a uma sociedade pertencente ao grupo grego PPC. Em causa está um parque solar fotovoltaico com uma capacidade instalada de 57,47 MWp, situado na localidade de Királyegyháza, no sul da Hungria.

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Segundo a informação transmitida esta sexta-feira pela empresa num comunicado enviado à CMVM, o negócio realizado através da sua subsidiária Greenvolt Power foi acertado por um valor total de 64,2 milhões de euros.

A empresa liderada por João Manso Neto explica que este projeto atingiu a data de operação comercial (COD) em julho de 2024, beneficiando de uma tarifa feed-in (FiT) ao abrigo do esquema “KÁT” da Hungria, por um período de 25 anos.

A Greenvolt prevê concluir até ao final do ano esta transação que “reflete a estratégia de rotação de ativos [do grupo], demonstrando a sua capacidade de originar, desenvolver e construir projetos de energia renovável de larga escala”.

Este negócio na Hungria é anunciado poucas horas depois de a empresa de energias renováveis avançar com uma operação de refinanciamento em que angariou quatro novos investidores, que lhe permitiu encaixar mais 157,5 milhões de euros e estender também o prazo de reembolso de uma linha revolving.

Já no início deste mês, igualmente através da subsidiária Greenvolt Power, o grupo assinou um acordo com a chinesa BYD Energy Storage que prevê o fornecimento do sistema de armazenamento de energia em baterias (BESS, na sigla em inglês) do projeto Siedlce, na Polónia, cuja construção deverá arrancar neste trimestre.