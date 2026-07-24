Energia

Greenvolt vende projeto solar na Hungria a grupo grego por 64,2 milhões de euros

Transação do Projeto Kira, fechada com sociedade do grupo grego PPC, envolve parque solar fotovoltaico com capacidade instalada de 57,47 MWp situado na localidade de Királyegyháza, no sul da Hungria.

A Greenvolt acaba de vender o chamado Projeto Kira a uma sociedade pertencente ao grupo grego PPC. Em causa está um parque solar fotovoltaico com uma capacidade instalada de 57,47 MWp, situado na localidade de Királyegyháza, no sul da Hungria.

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Segundo a informação transmitida esta sexta-feira pela empresa num comunicado enviado à CMVM, o negócio realizado através da sua subsidiária Greenvolt Power foi acertado por um valor total de 64,2 milhões de euros.

A empresa liderada por João Manso Neto explica que este projeto atingiu a data de operação comercial (COD) em julho de 2024, beneficiando de uma tarifa feed-in (FiT) ao abrigo do esquema “KÁT” da Hungria, por um período de 25 anos.

A Greenvolt prevê concluir até ao final do ano esta transação que “reflete a estratégia de rotação de ativos [do grupo], demonstrando a sua capacidade de originar, desenvolver e construir projetos de energia renovável de larga escala”.

João Manso Neto, CEO da Greenvolt

Este negócio na Hungria é anunciado poucas horas depois de a empresa de energias renováveis avançar com uma operação de refinanciamento em que angariou quatro novos investidores, que lhe permitiu encaixar mais 157,5 milhões de euros e estender também o prazo de reembolso de uma linha revolving.

Já no início deste mês, igualmente através da subsidiária Greenvolt Power, o grupo assinou um acordo com a chinesa BYD Energy Storage que prevê o fornecimento do sistema de armazenamento de energia em baterias (BESS, na sigla em inglês) do projeto Siedlce, na Polónia, cuja construção deverá arrancar neste trimestre.

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