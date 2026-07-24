Grupo hoteleiro da família Azevedo compra o Sapientia a André Sardet

O grupo hoteleiro da família Azevedo, que detém 12 hotéis, acaba de comprar o Sapientia Boutique Hotel – Books & Wine, uma unidade fundado pelo músico André Sardet e Catarina Mesquita Dutra, em conjunto com o jornalista José Manuel Portugal e Maria Israel Portugal, na Alta de Coimbra.

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A poucos metros da Biblioteca Joanina e da Torre da Universidade de Coimbra (a Cabra), o Sapientia Boutique Hotel – Books & Wine é a única unidade hoteleira da cidade localizada na Alta de Coimbra, classificada como Património Mundial da UNESCO.

Segundo adianta a The Editory Collection Hotels, grupo hoteleiro da família de Belmiro de Azevedo, em comunicado, a aquisição deverá estar concluída até ao final de 2026, “alargando a operação hoteleira à Alta da cidade e reforçando a estratégia de crescimento da marca em destinos urbanos de elevado valor patrimonial e cultural, em particular numa das mais relevantes cidades históricas e universitárias da Europa”.

“A integração do Sapientia Boutique Hotel na The Editory Collection Hotels, garantirá a continuidade da operação, a integração dos 27 colaboradores atualmente em funções e a preservação da identidade distintiva do hotel”, acrescenta o mesmo comunicado.

Com 22 unidades alojamentos, entre quartos e apartamentos, o hotel tem ainda o bar Tasca das Tias Camellas, um pátio exterior e um rooftop com vista a 360 graus sobre o rio, Coimbra e a universidade.

O The Editory Collection Hotels é o grupo hoteleiro da família Azevedo, que tem cinco hotéis no Porto, três no Algarve, dois na Madeira, um em Lisboa e outro em Viana do Castelo, chega a Coimbra.