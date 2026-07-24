Hoje nas notícias: Horta Osório, Luís Neves e PSU

A possível entrada de António Horta Osório na administração do Novobanco, os novos desenvolvimentos em torno do caso que envolve Luís Neves e as alterações à Prestação Social Única marcam a atualidade. Conheça estas e outras notícias em destaque na imprensa nacional desta sexta-feira.

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Horta Osório volta à banca nacional como não executivo do Novobanco

António Horta Osório está prestes a regressar à banca portuguesa, ao ser convidado para integrar o conselho de administração do Novobanco no âmbito da remodelação do modelo de governação que está a ser promovida pelos franceses do BPCE. O ex-presidente do Lloyds Bank poderá assumir o cargo de vice-chairman do banco, caso obtenha a aprovação do Banco de Portugal, enquanto Nicolas Namias deverá presidir ao conselho de administração.

Leia a notícia completa no Jornal Económico.

Caso Luís Neves: PJ não encontrou ordem para deslocar atrelado

A Polícia Judiciária não encontrou qualquer documento que comprove a deslocação de um atrelado apreendido numa operação de combate ao tráfico de droga para as instalações da Construbarcelos, a empresa ligada a um amigo de Luís Neves. A ausência de registos levou o procurador-geral da República a abrir um inquérito por suspeitas de abuso de poder e descaminho, tendo o atual ministro da Administração Interna como suspeito.

Leia a notícia completa no Expresso.

Afinal, Luís Neves tem 50 hectares de terrenos no Alentejo

Luís Neves detém afinal quatro terrenos em São Teotónio, Odemira, com uma área total de cerca de 50 hectares, e não apenas duas propriedades, como se pensava até agora. Parte do património foi adquirida em 2025 e está atualmente em obras, reforçando as dúvidas em torno dos bens do atual ministro da Administração Interna. As quatro propriedades foram adquiridas entre 2011 e 2025 por um total de 417 mil euros: a primeira custou 100 mil euros, duas compradas em 2024 ascenderam a 190 mil euros e a mais recente foi adquirida por 127 mil euros.

Leia a notícia completa na CNN Portugal.

Órfãos, vítimas de violência e desempregados com proteção reforçada na nova versão da PSU

A versão final da Prestação Social Única mantém o requisito de um ano de residência para cidadãos de países terceiros e reforça a proteção de órfãos, vítimas de violência doméstica e desempregados. O diploma, que entra em vigor no final do ano e substitui 13 prestações sociais, incorpora alterações negociadas com o PS, incluindo o aumento do limite de património elegível e a eliminação do canal de denúncias.

Leia a notícia completa no jornal Público.

Barómetro. PS mantém-se à frente e Chega ultrapassa AD

O PS mantém a liderança nas intenções de voto pelo quinto mês consecutivo, com 29,2%, enquanto o Chega sobe ao segundo lugar, com 26,4%, ultrapassando a AD, que desce para 23,2%. A diferença entre socialistas e a coligação do Governo é agora de seis pontos percentuais.

Leia a notícia completa no Diário de Notícias.