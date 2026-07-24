Horta Osório convidado por franceses do BPCE para vice-chairman do Novobanco

António Horta Osório está de regresso à banca portuguesa. Segundo avança o Jornal Económico (acesso pago), o CEO do BPCE, Nicolas Namias, convidou o ex-presidente do Lloyds Bank para o conselho de administração do Novobanco, onde deverá ocupar o cargo de vice-chairman.

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Nesta remodelação para replicar o modelo de governance dos franceses que compraram a instituição financeira portuguesa, Nicolas Namias deve ocupar o cargo de chairman. A lista dos novos membros do conselho de administração já deu entrada no Banco de Portugal para a análise de fit and proper.

Em resposta ao semanário, os novos donos do Novobanco destacam que “este processo não terá qualquer impacto na continuidade de Mark Bourke como CEO, com fonte oficial do BPCE a sublinhar que está “atualmente a analisar diferentes opções para a evolução do modelo de governação do Novobanco, alinhando-o de forma mais estreita com as melhores práticas de mercado em Portugal”.