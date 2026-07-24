Jonathan Andic afirma que instrução dada à assistente para encontrar um caminho extremo não era para a caminhada dela

O filho do fundador da Mango, Jonathan Andic, acredita que as instruções que o terapeuta familiar alega ter recebido do guia de trilhas especializado — para encontrar uma trilha supostamente projetada para situações extremas — não eram destinadas a ele ou à sua caminhada, mas sim à terapia de outro cliente. Fontes próximas ao acusado disseram à Servimedia na sexta-feira que ele nunca teve conhecimento dessas instruções e que, em todo caso, a caminhada com seu pai deveria ser um passeio tranquilo na natureza para que pudessem conversar.

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Essa antiga colaboradora da terapeuta familiar de Andic compareceu duas vezes perante os Mossos d’Esquadra (polícia catalã) para explicar que escolheu esse caminho por sugestão de Julia, para dar continuidade à terapia que o pai e o filho, assim como outros membros da família, estavam realizando. Ela também explicou que já havia feito isso com outros clientes.

As mesmas fontes consultadas afirmam que o acusado acredita que as descrições publicadas da rota de Montserrat não correspondem ao percurso que fez em dezembro de 2024, por se tratar de uma zona movimentada e frequentada por todo o tipo de pessoas. Andic também omitiu o facto de ter estado acompanhado por esta antiga colega uma semana antes, porque lhe disseram que ela estava “atormentada” pelo seu papel na escolha de um percurso que terminou num trágico acidente e na morte de Isak Andic, e que não conseguiu resistir à pressão dos meios de comunicação social. Os investigadores também não questionaram Jonathan sobre se estava sozinho ou acompanhado.

Eles também destacam que a caminhada na natureza entre pai e filho, sugerida pela terapeuta, foi planejada — e ambos sabiam disso — para discutir com calma os planos pessoais imediatos de Jonathan fora do Mango. “Eles estavam de acordo, vinham trabalhando nisso há algum tempo, e Jonathan estava muito animado.” O pai estava ciente desses planos e os apoiava, como evidenciado pelas mensagens e documentos incluídos no processo judicial.

Fontes da defesa indicaram que as informações que circulam sobre esse assistente ou colaborador da terapeuta Julia contêm “imprecisões significativas”. “A terapia incluía caminhadas, mas estas foram descritas com adjetivos que Jonathan Andic desconhecia e com os quais não concorda”, reiteraram.