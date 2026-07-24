Lucros da Sonaecom sobem 83% no primeiro semestre

A Sonaecom registou um resultado líquido de 39,1 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, o que representa uma subida de 83,1% face ao período homólogo, informou a empresa em comunicado enviado ao mercado.

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Este resultado líquido atribuível aos acionistas compara com os 21,4 milhões de euros alcançados em igual período do ano passado e é justificado sobretudo, pela “maior contribuição do método da equivalência patrimonial e a melhoria dos resultados indiretos”, segundo o comunicado publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O volume de negócios consolidado da Sonaecom atingiu os 8,6 milhões de euros no primeiro semestre, um recuo de 3,7% face ao primeiro semestre de 2025. No primeiro semestre deste ano, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) subiu 10,7%, em comparação com o período homólogo, para 38 milhões de euros.

No que respeita especificamente ao segundo trimestre do ano, o resultado líquido atribuível aos acionistas da Sonaecom mais do que duplicou face ao período homólogo, tendo subido 128% para 17,6 milhões de euros. O volume de negócios consolidado caiu 7,2% entre abril e junho para 4,7 milhões de euros.

Já o EBITDA alcançou os 21,1 milhões de euros, mais 20,8% do que no período homólogo. A Sonaecom é detentora do jornal Público e, apesar de não detalhar números, revela que, durante o segundo trimestre de 2026, “o crescimento das receitas de assinaturas foi compensado pela redução das receitas de publicidade, originando um decréscimo homólogo das receitas”.

“A contínua disciplina na gestão de custos mitigou parcialmente o impacto na rentabilidade, que se situou abaixo do nível registado no 2T25”, acrescenta. A Sonaecom é a maior acionista da NOS, detendo 37,37% do capital.

Na quinta-feira, a operadora de telecomunicações liderada por Miguel Almeida comunicou ao mercado que o resultado líquido, excluindo efeitos não recorrentes, subiu 13,7% no primeiro semestre, face a igual período de 2025, para 128,1 milhões de euros.