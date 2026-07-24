Automóveis

Lucros do grupo Volkswagen travam mais de 30% na primeira metade do ano

  • Lusa
  • 9:16

O maior fabricante automóvel europeu fechou o primeiro semestre com uma queda de 30,7% nos lucros, apesar de a receita ter permanecido praticamente estável.

Os lucros do grupo Volkswagen caíram 30,7%, para 3.103 milhões, no primeiro semestre do ano, em comparação com o mesmo período de 2025, informou a empresa, num comunicado divulgado esta sexta-feira.

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A receita da empresa, que está a concretizar um plano de redução de pessoal que afeta milhares de funcionários, caiu 0,2% no primeiro semestre do ano, para 158.102 milhões, enquanto o lucro operacional (EBIT) caiu 11,6%, para 5.931 milhões.

No segundo trimestre, o lucro líquido caiu ainda mais em comparação com o mesmo período de 2025, reduzindo 32,9%, para 1.538 milhões de euros, enquanto a receita subiu apenas 2%, para 82.444 milhões. Em comunicado, a empresa reconhece “um ambiente de mercado desafiador”, embora tenha destacado que a receita permaneceu “praticamente no mesmo nível” que nos primeiros seis meses de 2025, quando atingiu os 158.364 milhões.

O Grupo Volkswagen, o maior fabricante automóvel europeu, tem um plano de redução de pessoal em andamento, apresentado em 2025, que afeta um total de 50.000 funcionários, a maioria deles da marca Volkswagen (35.000) e o restante da Audi e da Porsche. Recentemente, o diretor executivo da empresa, Oliver Blume, comentou numa entrevista interna da empresa, à qual a revista Der Spiegel teve acesso, que estava a considerar novos cortes, de até 50.000 postos de trabalho em todo o mundo.

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